سكينة درابيل كتقلق جمهورها بستوري “مرحلة صعيبة”

ترفيه

الفنانة سكينة درابيل، فاجأت المتابعين ديالها في أنستغرام بستوري تقيلة على القلب. الستوري، اللي كتهضر فيها على “مرحلة صعيبة، شدائد كثيرة، هموم وأحزان، قلق من الآتي، مشاكل كبيرة، ربي أكبر ونعم بالله، فرجك يا الله”، خلات الجمهور ديالها في قلق كبير عليها وعلى شنو واقع ليها.

هادشي جا من بعد ما كانت سكينة درابيل دارت البوز مؤخراً بسبب خلافها مع الكوميدية هناء لمريني، واللي سالا بصلح بيناتهم. وكانتا أعلنتا خلال تصالحهما على عمل كوميدي نسائي غيجمعهم، سميتو “لالة كوميدي”، اللي هو فكرة وإشراف الكوميدي حمزة الفيلالي. هاد العرض الكوميدي غيكون فيه نجمات بحال درابيل وهنايا لمريني، ومعاهم خديجة كطاي ووهيبة بويا وفنانات أخريات.

كيبان أن الفنانة رغم أنها في الطريق لعمل كوميدي جديد، عندها همومها ومشاكلها بحال أي واحد. بصراحة، حتى المشاهير ماشي كلهم سعادة وضحك، ياك؟