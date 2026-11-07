أحمد العوضي وهدى الإتربي: عداوة شعلة في رمضان 2027!

ترفيه

الفنان أحمد العوضي غادي يكون حاضر بقوة في سباق دراما رمضان ديال 2027 بمسلسل جديد سميتو «سلطان الديب». هاد العمل كيرجع فيه العوضي يتعاون مع المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام، وهادشي كيوحي بتجربة درامية اللي غتكون واعرة ومختلفة على داكشي اللي شفنا قبل.

الخبر اللي شعل السوشيال ميديا هو أن العوضي وغتشارك معاه الفنانة هدى الإتربي، ولكن ماشي كعشاق ولا أحباب، بل غيكونوا أعداء لُدود داخل أحداث المسلسل. تخيلوا معايا هاد التوليفة: العوضي معروف بأدواره القوية والجدية، وهدى الإتربي اللي كان آخر ظهور ليها في فيلم «خلي بالك من نفسك». واش العداوة بيناتهم غتكون فيها نيران كثيرة ولا غتكون حرب باردة؟

المسلسل كينتمي للنوعية ديال الأعمال الطويلة اللي كتكون من 30 حلقة، وهذا كيعطينا أمل أن القصة غتكون غنية بالتفاصيل والأحداث. الكاست ديال «سلطان الديب» فيه أسماء لامعة بحال يارا السكري، رانيا يوسف، سوسن بدر، خالد محمود، محمود عبد المغني، ولجين خليفة، بالإضافة طبعا لأحمد العوضي وهدى الإتربي. يعني فريق عمل تقيل وزوين!

العوضي كان كيشعل الشاشة في رمضان اللي فات، ديال 2026، بمسلسل «علي كلاي» اللي كان بنفس الطاقم ديال التأليف والإخراج، وحقق نجاح كبير وتصدر نسب المشاهدة. يعني هاد الثنائية ديال العوضي وحمدان وعبد السلام عندها سوابق ديال النجاح اللي كتبشر بالخير.

أما هدى الإتربي، فكان آخر ظهور ليها في فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. فهاد الفيلم، السقا بان بطريقة مختلفة تماما على أدوار الأكشن ديالو المعتادة، حيث لعب دور مذيع راديو كيعطي نصائح عاطفية، وهادشي كيعطي للأحداث لمسة كوميدية مبتكرة.