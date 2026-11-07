بلمير و"بيض وكحل": ماشي خلاف... غير سوء تفاهم وتسالات الحكاية!

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عمر بلمير، الفنان المغربي اللي عرفناه بصوتو الزوين دابا كنشوفوه كيبدع حتى فالتمثيل، وبالضبط فمسلسل "بيض وكحل" اللي كيتعرض على القناة الأولى. هاد المسلسل اللي جاب معاه شوية ديال الجدل مؤخراً، فاش بدات الأخبار كتدور على خلاف بين بلمير والشركة المنتجة ديالو. هادشي خلى الجمهور يتساءل واش هاد المشاكل غتأثر على العمل الفني ديالو. ولكن دابا بلمير جا وحسم القضية، ووضح لينا كلشي باش يسكت كاع الإشاعات.

تفاصيل "الخلاف" الزوين

بلمير أكد أن الجو اللي كان مشحون بالهضرة على شي "خلاف" بينو وبين شركة "إيماج فاكتوري" المنتجة لمسلسل "بيض وكحل" صافي سالا، ودار حد للبلبلة. قال بوضوح أن داكشي اللي وقع كان غير "اختلاف بسيط" كيف ما كيوقع بزاف، وتفاهموا عليه بالتراضي بيناتهم. يعني العلاقة دابا صافية، ومابقاش حتى شي إشكال معلق بيناتهم، والصفحة تقلبات.

الفنان المغربي بغا يوضح قصتو بعد ما بزااف د الأخبار بدات كتدور على الخلاف ديالو مع شركة الإنتاج، أكد بلمير أن داكشي كان قل بزااف من داكشي اللي تروج ليه فالكواليس وعلى السوشيال ميديا، وأن الطرفين اختاروا يساليوا المشكل بيناتهم بطريقة ودية، بلا ما يوصلوا للتصعيد أو يزيدوا فالجدل اللي ما منو فايدة. وحتى التفاصيل الدقيقة ديال هاد الخلاف أو شنو كانت بنود التسوية اللي وصلوا ليها، بلمير ما بغاش يكشف عليها. اكتفى غير بالتأكيد أن الموضوع "منتهي" بالنسبة ليه، وهادشي كافي باش يحبس أي تأويلات ممكن تدور وتكبر الحكاية.

بلمير وتجربة التمثيل: تحدي جديد

هاد التوضيح جا فواحد الوقت فين بلمير كيعيش تجربة فنية جديدة ومختلفة تماماً، كتحسب ليه. من بعد ما كان معروف كفنان غنائي بامتياز، ها هو دابا كيدخل عالم الدراما التلفزيونية بباب كبير، ومسلسل "بيض وكحل" هو أول عمل درامي مغربي كيشوف فيه الجمهور بلمير كممثل، وهادشي كيبين الجرأة ديالو.

التحول من الغناء للتمثيل ماشي ساهل بالمرة، وكيتطلب قدرات جديدة فبناء الشخصيات والتعبير والإحساس والتفاعل مع الممثلين الآخرين، وهادشي كيعطي بلمير فرصة باش يبين مواهب أخرى عندو للجمهور المغربي اللي ماكانش عارفها. هاد التجربة كتحطو حدا ممثلين راكموا حضورا فالدراما الوطنية، وهم أنس البسبوسي وعبد الله ديدان وراوية وزهيرة صادق وسلمى صلاح الدين وسارة بيرليس ويسرى المراكشي. وفعلاً، هاد المحطة فمسيرتو الفنية تقدر تأثر بزاف على اختياراتو الجاية، واش يفضل يكمل فالغنا ويزيد فيه، ولا يجمع بين الغنا والتمثيل ويولي "كومبو" فني متكامل.

"بيض وكحل": مسلسل كسر القاعدة

المسلسل اللي كيدور عليه هادشي كامل، "بيض وكحل"، فيه قصة درامية كتخلط بين الغموض والتشويق والصراعات الإنسانية اللي كتعجب المتفرج. كلشي كيتشابك بسباب أسرار قديمة مخبية، ومن بعد كتبدا الأحداث كتطور باش تكشف حقائق صادمة كتغير مجرى القصة كاملة وكتخلي المشاهد متبع. القصة، كيف كان شرح المخرج المتألق مراد الخودي قبل، كتبدا من تشابه جوج شخصيات كيلعبهم الممثل أنس البسبوسي ببراعة، ومن تما كتبدا سلسلة من الأحداث والمفاجآت والقرارات اللي كتقلب حياة الشخصيات وكتوريهم طريق جديدة.

"بيض وكحل" بدا كيتعرض على القناة الأولى نهار 30 شتنبر 2026. والزايغ فالموضوع أنو مسلسل مغربي كيراهن على الجمهور برا رمضان، ماشي فالفترة اللي كنعرفو فيها كثافة فالإنتاجات التلفزيونية المحلية اللي كتجذب الأضواء. هادشي كيعتبر خطوة جريئة ومهمة فالدراما المغربية. ماشي غير فالتلفزة، المسلسل تتداول حلقاتو وكيتشاف فالمنصات الرقمية بحال "فرجة"، وهادشي خلاه يوصل لجمهور كبير ومختلف كيتفرج على المحتوى الرقمي بصفة عامة. وتصريحات بلمير على نهاية الخلاف كتخلي الأضواء ترجع لتجربتو الفنية فالمسلسل، وكتأكد أن القصة ديال الخلاف سالات، وبلمير ووضح بلا ما يزيد تفاصيل أخرى كان الجمهور كيتسناها.

الصراحة، كل واحد فينا كيبغي الخصام يسالي بالزربة، وهذا ما دار بلمير! دابا نشوفوا واش هادشي غادي يخليه يركز كثر على التمثيل ويكمل فالمسار، ولا غيبقى وفي للغنا ديالو الزوين؟