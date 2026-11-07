خطوبة فريدة عوض بنت رانيا فريد شوقي وعاطف عوض: داليا البحيري تهنئ

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طبعا داليا البحيري مقدراتش تخبي فرحتها بهاذ الخبر الزوين، وكتبات تعليق من القلب كتوصف فيه العروسة بالزينة والهمة.

داليا البحيري هنات فريدة عاطف عوض وعريسها الجميل وليد، وقالت: "ألف مليون مبروك حبيبتي القمر فريدة عاطف عوض بنت القمر حبيبتي رانيا فريد شوقي والفنان عاطف عوض على عريسها الجميل وليد. ربنا يحفظهم ويسعدهم يارب. أجمل وأرق عروسة يا فرفورة".

من آخر أعمال داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم". هاد الفيلم لي كان من بطولة نجوم كبار بحال مصطفى قمر، وداليا البحيري بنفسها، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وتيام قمر، ورنا رئيس، وهنا داود. القصة ديالو كتباتها زينب عزيز، والإخراج تولاه علي إدريس.

أما ماما العروسة، رانيا فريد شوقي، فكانت عندها مشاركات قوية حتى هي. من آخر أعمالها لي شفناها فيها، كان ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "حسبة عمري" لي تعرض في رمضان 2025. هاد المسلسل كان مكون من خمسطاشر حلقة، من بطولة روجينا، ومحمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي. القصة ديال "حسبة عمري" كتبها محمود عز، والإخراج كان تحت إشراف مي ممدوح.

وحدها ماشي هي هادي، رانيا فريد شوقي شاركات حتى في مسلسل "الأميرة: ضل حيطة". هاد المسلسل حتى هو جمع كوكبة من النجوم لي كنعرفوهم وكيعجبونا. على رأسهم ياسمين صبري، ونيقولا معوض، ووفاء عامر، وعابد عناني، وهند عبد الحليم، ومها نصار، وهاله فاخر، وهاجر عفيفي، وعزت زين. النص ديال هاد العمل كتبو محمد سيد بشير، والإخراج كان على يد شيرين عادل.

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