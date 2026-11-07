رحمة محسن تتزوج وتفاجئ الجمهور: وهذا هو كليب أغنيتها الجديدة بإطلالة عروس

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رحمة محسن فاجأت كلشي! المطربة الشابة أعلنات على زواجها رسميا عبر حساباتها في السوشل ميديا، وشاركات مع جمهورها صورة اللي كشفت فيها على دخولها مرحلة جديدة في حياتها. أكيد هاد الخبر نزل على المتتبعين ديالها وزملائها في الوسط الفني بالتهاني الكثيرة والتفاعل الكبير، كلشي فرحان ليها ومنتظر يعرف تفاصيل أكثر.

غير هي رحمة اختارت تبقى شي تفاصيل سرية شوية، وما كشفت لا على هوية العريس ولا على تاريخ العرس أو حتى واش غايكون شي حفل زفاف كبير . المهم هو أن الرسالة المؤثرة اللي كتباتها كانت كلها دعاء لله باش تكون حياتها الزوجية كلها سعادة ومودة وراحة بال. أكدات في كلامها على أنها باغية العلاقة تستمر بالحب والسكينة، وختمات المنشور بعبارة كتعبر على بداية مشوار جديد.

وفنياً، رحمة محسن ما نساتش الجمهور اللي كيتسنى جديدها بفارغ الصبر. فـ نفس الفترة، طرحات أحدث أغانيها اللي سميتها "مالوش تاني"، واللي هي العنوان ديال الألبوم الجديد ديالها كذلك. الأغنية تلقات طريقها لليوتيوب وجميع منصات الاستماع الموسيقية، وهذا خبر زوين لعشاق صوتها اللي كانوا كيتشوقو لعمل جديد.

رحمة ظهرات فيه بإطلالة عروس، وسط جو احتفالي كول ومفعم بالحيوية رفقة صديقاتها. الفكرة ديال الكليب كانت على بنت كتوجد لعرسها وكاتحتفل بحفلة توديع العزوبية، بمشاهد كلها رقص وضحك واستعراض للهدايا اللي كيجيبها ليها عريسها. بصراحة، اللوك كان واعر عليها، والفستان الأبيض المزوق بالريش عطاها واحد الأناقة خاصة، وصديقاتها حتى هما لابسين ساتان مواتيهم، يعني كلشي منسق ومخدوم مزيان. الديكورات والبالونات الذهبية كانت كتحمل كلمة "Bride" يعني "عروس"، والأجواء كانت رومانسية واحتفالية. الأغنية كتتغزل في الحبيب وكتعبر على التعلق بيه وأنه ما عندو مثيل.