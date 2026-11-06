مهرجان مراكش الـ23: 76 فيلم ونجوم عالميين جايين عندنا!

ترفيه

مهرجان مراكش الدولي للفيلم داير لينا موعد زوين بزاف هذا العام، بالنسخة 23 اللي غادي تكون من 20 حتى لـ28 نونبر. راه ماشي غير مهرجان وصافي، هادي فرصة باش نشوفو 76 فيلم من 39 بلاد، منهم 10 أفلام غادي تكون عرض عالمي أول.

البرمجة مقسمة على بزاف ديال الأقسام بحال "المسابقة الرسمية"، "العروض الاحتفالية"، "آفاق"، "القارة الحادية عشرة"، "بانوراما السينما المغربية"، وحتى عروض خاصة بـ"الجمهور الناشئ والأسرة". وكاين 12 فيلم استفادو من دعم "ورشات الأطلس"، وكاين 11 فيلم غادي يمثلو بلدانهم في سباق جوائز الأوسكار.

مسابقة قوية وجوائز مرتقبة

المسابقة الرسمية جاية باش تكتشف وجوه سينمائية جديدة. فيها 14 فيلم طويل، كلهم أعمال أولى أو ثانية للمخرجين ديالهم، وغادي يتنافسو على "النجمة الذهبية" قدام لجنة تحكيم كتراسها الممثلة ماريون كوتيار. شكون قدها؟

الأفلام المتنافسة ما خلات حتى موضوع ما هضراتش عليه: كاين قضايا الحرب والهجرة والذاكرة والتحولات الاجتماعية. مثلاً، "بنيمانا" لماري كليمونتين دوسابيجامبو كتعالج قضية التعويض بعد الإبادة الجماعية لـ"التوتسي" في رواندا. وعبد الله الخطيب في "وقائع زمن الحصار" كينقلنا لتفاصيل الحياة اليومية ديال الناس اللي عايشين وسط الحرب. أما رامي قديح، ففي فيلمه "غضب" كيدخلنا في الأزمة الاقتصادية اللبنانية بواحد القصة ديال سرقة بنك. وكاين حتى تجارب نسائية وقصص على المراهقة واكتشاف الذات، بحال "فتيات حزينات" لفرناندا توفار، و"العالم من قبل" ليون دان بي، و"ماري مادلين" لجيسيكا جينيوس، بالإضافة لـ"الكسوف" لمانويل فيتشر و"نصيبنا من الرمال" لشاليني عدناني.

المسابقة فيها ثلاثة عروض عالمية أولى: "القبلان" للمخرج المغربي ياسين ماركو ماروكو، اللي كيتنقل بين الصحراء في الستينات وإيطاليا في الثلاثينات. وكاين "أمواج الصمت" لفرزاد سامسامي اللي تصور في المغرب بمشاركة أمين الناجي، و"في ظلال القاهرة" لراني وسالم مصالحة.

نجوم كبار وعروض احتفالية ما تفوتش

الافتتاح غادي يكون بفيلم "منى البداية"، الكوميديا ديال جيسي آيزنبرغ، اللي كتلعب فيها جوليان مور دور ربة بيت كتكتشف حبها للمسرح الهواة.

"العروض الاحتفالية" جايبة لينا أعمال واعرة، منها جوج عروض عالمية أولى: "ليلى والليل" لفيليبي باربوزا اللي مستوحى من حياة المصورة المغربية ليلى العلوي، وبطولة رشدي زم ومارينا فويس. وكاين "أضعف خلقه" لعمر هلال اللي كيجمع أحمد حلمي وهند صبري لأول مرة على الشاشة الكبيرة، وهذا بوحدو خبر يستاهل الاحتفال.

جون تورتورو غادي يحضر باش يقدم فيلم "آخر نشال على قيد الحياة في نيويورك" لنواه سيغان. وليلى المراكشي غادي تكون حاضرة بفيلمها "توت الأرض" اللي غادي يمثل المغرب في الأوسكار، وكيحكي على حياة العاملات الموسميات في إسبانيا. وزيد على هادو، كاين "نمر من ورق" لجيمس غراي، و"اصطناعي" للوكا غوادانينو اللي كيتتبع قصة سام ألتمان من "OpenAI"، وكيلعب الدور ديالو الممثل أندرو غارفيلد. يعني، نجوم على حقهم وطريقهم.

بصمة مغربية وعربية وإفريقية قوية

قسم "آفاق" فيه 21 فيلم، منهم أعمال ربحو جوائز في "كان" و"البندقية"، وأفلام جديدة لمخرجين كبار بحال ريوسوكي هاماغوتشي وكريستيان مونجيو.

السينما العربية حاضرة بقوة بأعمال بحال "خروج آمن" للمصري محمد حماد، و"المحطة" لسارة إسحاق، و"المواطن أسامة" لأحمد حسونة اللي هو فيلم وثائقي على غزة. و"ورود مراكش" لجينيفرا إلكان كيجمع فاني أردان ونسرين الراضي في قصة تضامن نسائي تصورات في المغرب.

السينما الإفريقية حتى هي عندها بلاصتها بـ"داو" لآلان غوميس، و"كلاريسا" لآري إيسيري وتشوكو إيسيري، و"رائحة التفاح" لجون ترينكوف.

"بانوراما السينما المغربية" فيها ستة أفلام روائية ووثائقية، وغادي تفتح بفيلم "باردي" لتالا حديد. وكاين ثلاثة عروض عالمية أولى، منهم "كاڭول" لمحمد مفتكر. المجموع ديال المشاركات المغربية كيوصل لـ11 فيلم موزعة على كاع الأقسام، وزيد عليهم ثلاثة أفلام أخرى تصورات في المغرب. أما قسم "القارة الحادية عشرة"، ففيه 13 فيلم كيكتشفو أشكال سينمائية حرة ومبتكرة، منهم نسخ مرممة لأفلام قديمة بحال "نهلة" لفاروق بلوفة و"تيلاي" لإدريسا ويدراوغو.

فقرة لكل جمهور

المهرجان خصص 11 عرض للأطفال واليافعين وعائلاتهم. غادي يقدم جمال دبوز فيلم التحريك "فتاة في السحاب" لفيليب ريش. والمخرج محسن البصري غادي يكشف لينا على فيلمو "كلشي إلا مي" في عرض عالمي أول، بمشاركة عمر لطفي وعبد الله ديدان.

الأفلام غادي تعرض في قصر المؤتمرات وقاعة سينما كوليزي ومتحف إيف سان لوران بمراكش. يعني، كاين بزاف ما يتشاف ويتفرج فيه. وجدوا بلاصتكم، حيت مراكش غادي تشعل بالنجوم والسينما هاد الشهر!