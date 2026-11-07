عمرو دياب كيصدم جمهور حفلتو: "واش كاين لي كيلبس البني؟" وكشف سر اللياقة

ترفيه

نهار التلات اللي فات، عمرو دياب دار حالة فالجمهور ديالو خلال الحفل اللي أحياه فالعاصمة الجديدة. ماشي بالغنا ديالو اللي ديما واعر، ولكن بتعليقات عفوية خلات كلشي يضحك ويتفكر علاش الهضبة كيبقى ديما نجم النجوم.

فوسط ما كان كيغني أغنيتو الشهيرة "الألوان"، عمرو دياب وقف الموسيقى فجأة باش يتكلم على اللون البني. زعما شكون كان كيتسنى هاد اللقطة؟ قال للحاضرين: “اللون البني لون غريب صعب أوي.. هو في حد بيلبس بني؟” تخيلو معايا نجم كبير بحال الهضبة كيسول هاد السؤال المحوري اللي شاغل بال البشرية كلها! ومشي غير هادشي، رجع للأغنية ديالو وذكر الكوبليه ديال البني، وعاود نفس السؤال بنفس الطريقة الكوميدية. زعما ماشي اللون ديال الكول والذوق ديالو، وحتى أغنيتو ما شفعاتش فيه! باينة الهضبة عندو شي حساسية خاصة مع هاد اللون، . واش زعما مع الموضة تبدل الذوق ولا شنو؟

المفاجآت ديال الهضبة مسالاتش عند اللون البني. دوز لينا نيشان لسير اللياقة البدنية ديالو شارك مع الجمهور العادات اليومية ديالو، وقال ليهم بكل حماس: “أنا في لياقة إيه.. مقولكوش.. وبتمرن كل يوم.. ومش بشرب سجاير.. اعملوا زيي!!” ماشي كلشي يقدر يتمرن كل نهار وميشربش السجائر. زعما النصيحة جات فبلاصتها، ولكن واش زعما الهضبة كيسحاب ليه كلشي عندو الوقت والطاقة باش يكون بحالو؟ ولكن ماشي مشكل، على الأقل عرفنا سر الفورمة ديالو وشنو كيدير بالضبط.

هاد الخفة ديال الدم والعفوية ديال الهضبة خلاو الجمهور يتفاعل معاه بواحد الحماس كبير. هاد اللحظات كيحرص الجمهور يتداولها فمواقع التواصل الاجتماعي. كل مرة كيبين لينا علاش هو ماشي غير مغني، ولكن واحد الشخصية قوية عندها حس فكاهي رهيب. دابا واش من نيتو اللون البني مكيتبغاش، ولا غير كان كيلعب معانا؟