سهير المرشدي كتحط "الشروط القاصحة" باش ترجع للمسرح!

ترفيه

الفنانة القديرة سهير المرشدي خرجات بتصريحات خلات الجمهور ديالها اللي شحال هادي كيتسناها، يفرح ويزهلل! قالت إنها ممكن ترجع للمسرح من بعد سنين طويلة ديال الغياب، ولكن ماشي ساهلة الحبيبة، حيت عندها شروط واضحة وباينة ومافيهاش النقاش.

المرشدي وضحت أن الرجوع ديالها لخشبة المسرح مرهون بنص مسرحي يضيف للمسار الفني ديالها، وللأعمال الرائعة اللي قدمات من قبل. يعني ماشي أي حاجة غتجي قدامها غتقبلها، خاصها تكون شي حاجة عندها مستوى وكتزيد ليها.

وماشي غير هادشي، النص خاصو يزيد حتى للمتلقي، يعني الجمهور اللي ديما كان كيتبعها ويقدر الفن ديالها. وبصراحة، شكون اللي ما يتفقش معاها؟ فنانة بحجمها وتجربتها خاصها تكون كتقدم غير الجديد والمتميز، وداكشي اللي يخلي بصمتها باينة.

وصافي دارت الخط الأحمر ديالها: ما غتعاودش دور سبق ليها قدماتو. ولكن كاين استثناء واحد فقط، هي شخصية السيدة الصعيدية اللي كتبغي تاخد التار ديالها. هاد الشخصية بالضبط هي الوحيدة اللي ممكن تعاودها، حيت كتحس براسها كتقدم بيها رسالة باش تحدث تغيير في المجتمع.

يعني المرشدي ماشي غير باغيا تمثل باش تمثل، باغيا توصل فكرة وتأثر في الناس. هادي هي الروح الفنية الحقيقية ياك؟ شنو بان ليكم فهاد الشروط ديال الفنانة القديرة؟ واش تستاهل هاد الصرامة باش ترجع لينا بشي حاجة تبرعنا؟