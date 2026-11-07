سميرة سعيد راجعة بألبوم جديد: 14 أغنية وتصوير 5 كليبات!

ترفيه

الديفا سميرة سعيد كتوجد مفاجأة لجمهورها الكبير لي كيتسناها بفارغ الصبر! بعد نحو سنتين ديال التحضير، قررت ترجع بقوة بألبوم غنائي جديد كيهز 14 أغنية متنوعة ومختارة بعناية فائقة. الألبوم غيتطلق على جوج مراحل، وهادشي كيعني أن المتعة غتكون مضاعفة! الإنتاج ديال هاد العمل الضخم كيتكلف بيه شركة SS Production لي كتملكها الديفا راسها، أما التوزيع فغيكون على عاتق شركة Digital Sound .

أول جرعة من هاد الألبوم المنتظر بشدة، لي فيها المجموعة الأولى ديال الأغاني، من المقرر تطلق خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، حسب ما نُشر يوم 5 نوفمبر 2026. أما المرحلة الثانية من الألبوم، فمازال ما تحددش ليها تاريخ دقيق، وهذا كيخلينا غير نتشوقو ونزيدو نتسناو المزيد.

عارفين شحال ديال المجهود دارو باش يختارو هاد 14 أغنية الخارقة؟ راه سميرة سعيد استمعات شخصياً لعدد كبير من الأغاني، وصل حتى لـ30 أو 40 أغنية قبل ما تقدر تختار الأغاني النهائية لي غتكون جزء من الألبوم! وهادشي ماشي ساهل، خاص تكون عندك أذن موسيقية من ذهب وذوق رفيع باش تختار الأحسن. هاد العودة القوية ديال الديفا جات مرتبطة بواحد الذكرى مهمة، وهي مرور 11 عام على إطلاق ألبومها الشهير "عايزة أعيش"، لي كان فيه أغاني ضربات الصدارة بحال "هوا هوا" و"ما حصلش حاجة" ولي مزال كندندنوهم حتى لدابا.

ألوان موسيقية متنوعة ولمسة مغربية أصيلة

الألبوم الجديد غيكون خليط عجيب ديال الألوان الموسيقية لي غتلبّي جميع الأذواق، من إيقاعات المقسوم الحماسية لي كتخليك تنوض تشطح، للدراما العميقة لي كتقيس القلب، والرومانسية الحالمة لي كتاخدك لبعيد، زائد شي أفكار جديدة ما كايناش فالسوق. غالبية الأغاني غتكون بالهجة المصرية لي كتمشي مع الديفا بحال الخاتم فالصبع، ولكن الخبر الزوين لي غيفرح المغاربة فين ما كانوا هو أننا غنسمعو أغنية مغربية أصيلة ضمن المرحلة الأولى من الألبوم، وكاين حتى احتمال كبير يزيدو أغنية مغربية أخرى فالجزء الثاني! واهياوا، الديفا ديالنا ما نساتش الأصل والجمهور المغربي لي ديما كيساندها.

هوية بصرية مدهشة لكل أغنية

سميرة سعيد ما بغاتش غير أغاني مزيانة وصافي، بغات تعطيك تجربة فنية متكاملة. داكشي علاش اختارت هاد المرة دير "ألبوم مرئي" (Visual Album) بمعنى الكلمة، يعني كل أغنية غتكون عندها هوية بصرية خاصة بيها ومختلفة تماماً على الأخرى. تخيلو معايا، حتى دابا سالات من تصوير 5 كليبات كاملة ! أما الأغاني لي بقات، فغنقدمهم لينا ففيديوهات بصرية معتمدة على الصور لي كتهضر، والحركة لي كتسحر، والمؤثرات لي كتاخدك لعالم آخر. المدير ديال أعمالها والمخرج نضال هاني هو لي كيتكلف بالإشراف على هاد الرؤية البصرية الكبيرة من خلال الشركة ديالو Tagline، باش الأجواء ديال الكليبات تكون متنوعة وكتناسب مع كل أغنية، سواء كانت رومانسية، درامية ولا أغنية بوب ديال النشاط. يعني، ماشي غير غتسمع، غتفرج وتعيش التجربة!

فريق عمل عملاق يضم أبرز الأسماء

ورا هاد الألبوم لي باين غيكون من الأعمال الخالدة، كاين جيش من المبدعين والمهنيين لي خدمو عليه بكل حب واحترافية. في كتابة الكلمات، كاين شعراء بحال شادي نور، نادر عبد الله، تامر حسين، بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين، مصطفى ناصر، محمد الشافعي، ومحمد القاياتي. أما التلحين ففيه أسماء فنانين كبار بحال عمرو مصطفى، بلال سرور، محمود العسيلي، أحمد طناني وإسلام رفعت. والتوزيع الموسيقي لي كيعطي الروح للأغنية كيتولاه مجموعة من النجوم بحال هاني يعقوب، هاني ربيع، أمير هداية، أحمد عادل، أحمد أمين، وبيدو. حتى الماستر والميكساج لي كيعطيو اللمسة النهائية للجودة الصوتية، تكلفو بيهم خيرة التقنيين أمير محروس، محمد صقر، خالد سند، سادو ومفدي مجدي لي هو لي تكلف بتسجيل الصوت. واش هاد الفريق العملاق كامل ماغيجيبش لينا شي تحفة فنية عالمية تحطّم الأرقام القياسية؟!

واخا كولشي باين لينا دابا من تفاصيل، مازال ما عرفناش سميت الألبوم النهائي! كيبان لينا غير غيطول الانتظار باش نعرفو آشمن عنوان اختارت الديفا لهاد التحفة المنتظرة لي غتحقق بيها عودة قوية. يا ترى شنو غتكون سميتو لي غتزيد من حماسنا؟