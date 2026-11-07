محمد الريفي وأغنيتو الجديدة "أيام مؤذية": هاد الأربعاء نشوفوها!

ترفيه

“أيام مؤذية”، هاد هو العنوان ديال الأغنية الجديدة لمحمد الريفي لي كيتسناها الجمهور بفارغ الصبر! مباشرة من حسابه على إنستغرام، الريفي كشف لينا بلي الأغنية غتكون واجدة وسمعوها نهار الأربعاء المقبل.

الأغنية، لي سبق للمحمد الريفي صور ليها الفيديو كليب ديالها الأسبوع لي فات، جات بموضوع اجتماعي وعاطفي شوية غامق. كتهضر على الناس لي كيتسبو فالأذى لبعضياتهم، سواء فالعلاقات الغرامية ولا فالحياة بصفة عامة، وكتسلط الضو على دوك التجارب لي كتخلي شي ندبة فالقلب.

هاد الإعلان بالذات دار ضجة عند المتابعين ديال الريفي، ولي بان عليهم حماسهم باش يسمعو الأغنية، خصوصا أن “أيام مؤذية” كيبان عنوان كيخليك متشوق وتعرف شكون لي جايب هاد الأيام المؤذية؟ واش كاين شي حد ما دازوش عليه أيام مؤذية فحياتو؟