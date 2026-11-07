ريتال عبد العزيز: دنيا سمير غانم علمتني الالتزام.. وحققت حلمي معاها!

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الممثلة الشابة ريتال عبد العزيز، خرجات بتصريحات حصرية على كواليس خدمتها الأخيرة مع الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم في مسلسل "عايشة الدور". ريتال لي بدا حبها للتمثيل من نهار شافات مسلسل "نيللي وشريهان"، حكات لينا باللي كان حلم حياتها تخدم مع دنيا. الفرحة كانت مضاعفة حيت كانت كتمنا تخدم مع دنيا ومع المخرج لي كيعجبها بزاف، أحمد الجندي.

القصة باش وصلها الدور، فالمقدمة، كانت شوية كوميدية. ريتال كانت جالسة فكواليس فيلم "فيها إيه يعني"، ووالدتها قررات تعمل فيها مقلب خفيف زعما راهي غضبانة، عاد فاجأتها بالخبر لي نساها كاع المقلب و الفرحة غلبت: الدور معروض عليها فمسلسل جديد! وفاش بدات الخدمة، ريتال عاودات لينا كيفاش دنيا سمير غانم، من غير كونها ممثلة قديرة، شخصية هادية بزاف، ملتزمة، ومركزة على خدمتها، وزايد عليها الصبر لي عندها. ريتال أكدات باللي تعلمات منها بزاف د الحوايج، وكتر من هاد الشي، دنيا كانت كتخاف عليها وكتعاملها بحال بنتها بالصح، وهذا الشي لي خلا التجربة أحسن وأغنى.

ريتال زادت وشاركات معانا معلومة مهمة على مسارها الفني، بلي أول مسلسل لي حسات فيه براسها دارت دور فعلي و فهمات معناه، كان "حلوة الدنيا سكر". تما تعلمات بجد شنو كيعني تكون ممثل، وشنو هو دور المخرج، وأهمية التعليمات والالتزام فالبلاتو. ومن غير التمثيل، ريتال عبد العزيز مؤخراً تكرمات فمهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب، فنسخته التالتة عشرة. ربحات جائزة الشباب لي كتعتارف بخدمتها الفنية المتميزة، ومساهمتها متوقفاتش هنا، حيث حتى هي ولات من ضمن قائمة الحكام الواعدين ففئة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة".

وبالنسبة لمشاركتها في المهرجان، ريتال أكدات أنها فرصة مهمة باش تعرف وجهة نظر الأطفال في السينما، وأنها فضولية تعرف قدرتهم على صناعة فيلم وإخراجه والتعبير عن أفكارهم بالفن.