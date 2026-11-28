ترفيه

احتفى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته الثالثة والعشرين، بالفنان يونس ميكري من خلال تكريم خاص كيشرف مسار فني طويل دام لعقود. ميكري اللي قدر يجمع بين الغناء والتلحين والتمثيل، خلى بصمة واضحة في الموسيقى والسينما المغربية، وبقات أعماله وشخصياته محفورة في ذاكرة الجمهور المغربي.

يونس ميكري عبر على سعادته واعتزازه بهاد التكريم، وأكد أن الحصول على هاد الاعتراف في مهرجان مراكش، خصوصاً إلى جانب جيروم، لحظة كيسعد بزاف يتقاسمها مع الجمهور. ميكري رجع بالذاكرة للبدايات ديالو، وهضر على النشأة ديالو وسط أسرة فنية أثرت في طفولته وعاوناته يشكل العلاقة ديالو بالفن. وأوضح في كلمة ألقاها قبل ما يتسلم درع التكريم، أنه اختار يبدا طريقه الفني وهو في سن السابعة عشرة، وكان عنده حلم كبير هو يسافر بالأغنية المغربية للعالم، قبل ما يدخل لمجال السينما اللي استقبلاته بكرم كبير وخلاته يخدم مع مبدعين بزاف، وهوما اللي وجه ليهم الشكر على الثقة ديالهم.

حسن الفد ومدرسة الإحساس

الفنان حسن الفد كان حاضر في هاد التكريم، وأكد أنه ما ترددش يقبل دعوة الحضور باش يكرم فنان مغربي متكامل؛ مغنٍ وممثل وملحن في نفس الوقت. الفد وبطريقته الكوميدية المعهودة، قال باللي ميكري كيستحق ثلاثة ديال التكريمات ماشي غير واحد.

الفد عبر على إعجابه بمسار ميكري، واعتبر أنه نشأ في مدرسة فنية قائمة بذاتها، والجميل أنه ما اكتفاش فقط بالإرث العائلي، بل قدر يخلق حالة فنية فردية وأعمال خالدة. ركز الفد على خصوصية شخصية ميكري الموسيقية، ووصفها بأنها ما كتميلش للاستعراض، بل كترتكز على الإحساس أكثر من التقنية، وقدرت تجمع بذكاء بين المقام المغربي الأصيل والإيقاعات الغربية. وزاد أشاد بتوظيف ميكري للموسيقى المبنية على الإحساس في الأفلام، حيث نجح يخلي الموسيقى لغة موازية للصورة كتنقل مشاعر ما كيبانوش في المشهد ولكن كيحس بهم المتفرج. وحتى في التمثيل، الفد اعتبر أن ميكري عنده نمط خاص في الأداء، وتفكر أول تجربة سينمائية ليه مع ميكري، ووصف نفسه باللي كان محظوظ ملي شارك معاه.

شهادات في حق "الهرم الفني"

التكريم شهد تفاعل كبير من فنانين آخرين. الممثلة فرح الفاسي عبرت على إعجابها الكبير بيونس ميكري، وبالضبط من أغنية "ليلي طويل". وصفت ميكري بالهرم الفني المثقف والمحب للجميع، وأكدت أنه كيستحق التكريم في كاع مهرجانات العالم. وبالنسبة ليها، هاد المحطة مهمة لأنها تقدير لعطاءات ميكري، وأوضحت أن نجاح العمل الفني يقدر يكون مؤقت، ولكن التكريم والاعتراف كيبقاو راسخين في ذاكرة الفنان طول حياته.

من جهته، ربيع القاطي اعتبر أن تكريم ميكري هو في الأصل تكريم للفن المغربي كامل، خصوصاً أن الجمهور عاش مع أعماله لسنوات، وبالضبط في مجال الأغنية الشبابية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وذكر أعمال بحال "ليلي طويل" و"يا مرايا" اللي مازالين حاضرين في الذاكرة. القاطي وصف هاد اللحظة بأنها وقفة تأمل في مسار فنان عنده مكانة راسخة، وأشاد بتمكن ميكري من أدوات التشخيص، وأكد أنه من الفنانين المنضبطين والمحترفين في العمل.

حتى الممثلة ابتسام العروسي اعتبرت يونس ميكري من القامات الفنية الكبيرة والمخضرمة اللي حان الوقت باش يتم الاحتفاء بها، وأكدت أنه كيستحق يتكرم كل سنة في مختلف المهرجانات المغربية بسبب عطاؤه للسينما. العروسي أشادت حتى بالجانب الإنساني ديال ميكري، ووصفته بالإنسان الخلوق اللي كيشرف الفن المغربي، واعتبرت أن هاد التكريم هو حافز ليه باش يواصل العطاء والاجتهاد.

وفي سياق متصل، الممثل ناصر أقباب عبر على إعجابه بميكري، وفكره بالوقت اللي جسد فيه دور والده في ثلاثة أعمال مختلفة، وأكد باللي مسار ميكري كيستحق هاد التقدير والاعتراف.

ميكري في النهاية وجه شكر خاص لزوجته نادية النيازي، اللي رافقاته لمدة خمسين عام في مختلف مراحل حياته، وأكد أنه كيتقاسم معاها هاد اللحظة، ومع أخواته والجمهور اللي كيرجع ليهم الفضل في وصوله لهاد المحطة من مساره.