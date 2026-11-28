ترفيه

تغيير لون الشعر مابقاش غير مجرد رغبة في تجديد المظهر، بل ولا وسيلة باش النجمات يعبروا على تطورهم الفني والنفسي. مؤخراً، أربع نجمات عالميات وعربيات لفتوا الأنظار بقرارات جمالية غير متوقعة، وكسروا القواعد اللي كانت كتميز إطلالاتهم لسنوات، باش يثبتوا أن الصبغة المناسبة تقدر تغير اللوك بالكامل.

سميرة سعيد والتحول الجريء

المغربية سميرة سعيد كانت معروفة لسنوات طويلة بأنها محافظة على الطابع الشرقي الجذاب ديالها. كانت كتعمد درجات الشعر الداكنة، اللي كتتراوح ما بين الأسود الفاحم والبني الغني. وباش تزيد لمسة ديال الإشراق، كانت كدير خصلات 'الهايلايت' العسلية الدافئة، اللي كانت كتعطي لشعرها حيوية وحركة طبيعية كتناسب ملامح وجهها.

لكن سميرة قررت تفاجئ الجمهور ديالها بواحد من أجرأ التحولات الجمالية في المسيرة الفنية ديالها. تخلات تماماً على الألوان اللي تعودنا عليها، واختارت الأشقر البلاتيني الفاتح بلمسات ثلجية باردة. والذكاء الفني هنا كان في الحفاظ على الجذور داكنة، الشيء اللي عطى عمق وتباين لافت للون الجديد. صراحة، هاد الخطوة كانت بمثابة 'صدمة' جمالية إيجابية، حيت خرجات من المألوف تماماً.

جيسيكا شاستاين تودع النحاسي

بالنسبة للنجمة العالمية جيسيكا شاستاين، لسنوات طويلة كان الشعر النحاسي المائل للأحمر هو البصمة الجمالية ديالها والهوية اللي كتميزها على السجادة الحمراء. هاد الدرجات النارية الدافئة كانت كتنسجم بطريقة مذهلة مع بشرتها الفاتحة، وكتعطي لملامحها حضور ملكي طاغي، خصوصاً مع القصات اللي كانت كتبرز لمعان النحاس.

لكن شاستاين قررت تخرج من 'منطقة الراحة' وتتخلى على اللون الأيقوني ديالها لصالح الأشقر الفاتح. اختارت درجة ناعمة مائلة للون الكريمي المخملي، وهاد التحول عطى لملامحها هالة من الرقة والهدوء، عكس الحدة اللي كانت كتعطيها الصبغة النحاسية. هاد التغيير الجذري خلا إطلالتها تكون متجددة ومشرقة، وأثبت أنها قادرة تتكيف مع أنماط جمالية مختلفة بعيداً على القوالب التقليدية اللي كانت محصورة فيها لسنوات.

هايلي بيبر والعودة للكلاسيكية

عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر كانت ديما أيقونة للجمال العصري والبسيط. في إطلالاتها السابقة، كانت كتعمد اللون البني الفاتح الممزوج بخصلات عسلية دافئة. هاد المزيج كان كيعطي لشعرها بُعد بصري وإشراقة صيفية ناعمة كتناغم مع بشرتها البرونزية، خصوصاً ملي كانت كدير الفرق الوسطي وتخلي الخصلات منسدلة بعفوية على وجهها.

مؤخراً، هايلي مشات في اتجاه مختلف كيتسم بالهدوء والرقي، واختارت الألوان العميقة. اعتمدت اللون البني الداكن بلمسة كتقرب من الشوكولاتة الغنية. بتخليها على الخصلات الفاتحة وتوحيد اللون بدرجة داكنة، شعرها ولى كيبان أكثر كثافة وصحة وبلمعان فائق كيعكس الضوء بجاذبية. هاد اللوك عطاتها طابع كلاسيكي أنيق وأكثر نضجاً، وبينات أن العودة للدرجات الداكنة عندها سحر خاص ماكيقلش على الألوان الفاتحة.

ليندسي لوهان من النحاسي للذهبي

منذ البدايات الفنية ديالها، ارتبط اسم ليندسي لوهان في أذهان الناس بلون الشعر النحاسي المحمر، اللي كان فيه تداخل دافئ بين اللمسات الحمراء والبرتقالية المشرقة. هاد اللون، خصوصاً مع شعرها الطويل والتموجات الناعمة، كان كيعطيها حيوية شبابية وطابع متفرد، حتى ولى جزء لا يتجزأ من جاذبيتها.

ولكن لوهان دارت خطوة لافتة نحو التغيير واعتمدت لون الشعر الأشقر الذهبي، وابتعدت على تدرجات النحاس اللي رافقاتها مدة طويلة. اختارت درجة ذهبية دافئة كتميل بنعومة نحو العسلي، الشيء اللي عطى إضاءة مضاعفة لوجهها وغير طابع إطلالتها بشكل ملحوظ. ورغم جرأة الانتقال للأشقر، إلا أن هاد الدرجة الذهبية حافظت على الدفء المطلوب باش تناغم مع لون بشرتها وملامحها، وعطاتها إشراقة كتجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

شكون فيهم اللي جا معاها اللون الجديد أكثر؟