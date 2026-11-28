ترفيه

أشرف زكي قرر يشارك الفانز ديالو لحظة زوينة على إنستغرام، فين عبر على الحب والاعتزاز ديالو بشقيقته ماجدة زكي في عيد ميلادها، واعتبرها وحدة من أجمل الأشياء في حياتو. أشرف أرفق الصور برسالة لشقيقته. صراحة، هاد النوع من العلاقات العائلية القوية وسط الأضواء كيكون ديما مفضل عندنا، حيت كيبين الجانب الإنساني بعيداً عن التمثيل.

وهاد الاحتفال جا في وقت مميز بالنسبة لماجدة زكي، حيت رجعات للتمثيل والدراما هاد العام من بعد غياب دام تقريبا خمس سنين. رجعت بقوة في مسلسل "رأس الأفعى" اللي داز في رمضان اللي فات، وجسدت فيه دور والدة البطل اللي لعبو أمير كرارة، وهو ضابط في جهة أمنية كيواجه مخاطر كبيرة في خدمتو.

المسلسل اللي فيه 30 حلقة، جمع كوكبة ديال النجوم بحال شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، مراد مكرم، محمد حماد ونينا مغربي، بلا ما ننساو ضيوف الشرف نضال الشافعي وأحمد صيام وعمرو عبدالعزيز. العمل كان من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرجي.

بصراحة، رجوع ماجدة زكي للشاشة كان إضافة كبيرة، والرسالة ديال خوها أشرف زكي زادت من بهاء هاد العودة. شكون فيكم عجبو الدور ديالها في "رأس الأفعى"؟