ترفيه

بجملة وحدة وقصيرة، اختارت الفنانة صفاء حبيركو تكسر الصمت ديالها من بعد الجدل اللي رافق سميتها في قضية شركة ديال مستحضرات التجميل، اللي مشتبه فيها أنها خدامة بنظام التسويق الهرمي.

حبيركو، اللي استمعت ليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء في إطار الأبحاث اللي جارية على هاد الملف، نشرات رسالة قصيرة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: "شكراً لكل واحد وثق فيا بلا ما يسول، اللي كيعرفني كيعرفني".

صراحة، هاد الرد ما فيه حتى شي نفي صريح، ولا توضيح مفصل على طبيعة العلاقة ديالها بهاد الشركة، ولا جاوبات بشكل مباشر على الشكايات المتداولة. هاد الخروج الإعلامي جا في وقت حساس، حيت النيابة العامة في الدار البيضاء قررات تسحب جوازات السفر وتغلق الحدود في وجه صفاء ومجموعة من المؤثرات والفنانات اللي روجوا لهاد الشركة، كإجراء احترازي حتى يساليو التحقيقات.

طبعاً، التدوينة دارت ضجة بين الناس في السوشيال ميديا؛ كاين اللي شافها رسالة قوية من امرأة واثقة من راسها وما بغاتش تدخل في صراعات مع الشائعات، وكاين اللي اعتبر أن هاد الرد ما كافيش، خصوصاً وأن القضية فيها مشتكيات كيهضروا على خسائر مالية، وكان ضروري يكون توضيح صريح ومفصل، خصوصاً أن سميتها كانت مرتبطة بحملات إشهارية لهاد الشركة.

واش هاد "اللي كيعرفني كيعرفني" كافية باش تسكت هاد الروينة كاملة؟