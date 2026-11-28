ترفيه

رضوان برحيل قرر يرجع للواجهة بعمل غنائي جديد سماه «مانساك». الفنان المغربي بدا كيسخن الأجواء في إنستغرام، فين شارك مع المتابعين ديالو مقطع قصير من الأغنية.

وباش يكمل التشويق، حدد برحيل موعد طرح الأغنية اللي كان يوم الجمعة، مع السبعة دالعشية بتوقيت المغرب، عبر قناتو الرسمية في يوتيوب. وأثار هذا الإعلان اهتمام متابعيه، اللي كيتسناو يكتاشفو تفاصيل العمل الجديد.

هاد الإصدار كيجي من بعد ما طرح رضوان برحيل مؤخراً أغنية «عودت قلبي» للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، واللي كانت من ألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم.

واش بان ليكم العنوان ديال «مانساك» كيوحي بشي حاجة حزينة ولا غير تشويق خاوي؟