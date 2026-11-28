ترفيه

السوشل ميديا مقلوبة هاد الساعات على أخبار كتقول بلي الفنانة نورا فتحي وحارس المرمى ديال المنتخب الوطني ياسين بونو كيوجدو لزفافهما. هاد الإشاعة رجعات سمياتهم للواجهة من جديد، وخاصة أن الجمهور كان ديجا متبع بزاف ديال التكهنات على طبيعة العلاقة اللي كتجمعهم هاد الأشهر الأخيرة. الصراحة هاد الهضرة على الزواج ما جاتش من فراغ، ولكن هي نتيجة سلسلة من التصاور والمواقف اللي خلات الناس تبدا تخيل سيناريوهات، وخا الطرفين ما خرجوا حتى شي إعلان رسمي كيأكد ارتباطهم عاطفياً أو أنهم كيخططوا لشي عرس.

البداية من عين الذياب

الحكاية بدات في أواخر شهر ماي الماضي، فاش بدات صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي كتهضر على أن نورا فتحي وياسين بونو تشافوا بجوج في منطقة عين الذياب في مدينة الدار البيضاء. في ديك الوقيتة، انتشروا تصاور كيقولو بلي كتجمعهم في واحد البلاصة سياحية، والشي اللي زاد الحماس هو أن شي تصاور كانت كتشير لوجود إسحاق، اللي هو ولد بونو، وهادشي هو اللي خلى التساؤلات تكثر على شنو واقع بالضبط في هاد اللقاء.

المتابعين ما حبسوش هنا، بل كاين اللي ربط بين لبسة كانت نورا لابساها في منشور قديم وبين الملابس اللي قيل إنها كانت لابساها في هاد اللقاء المزعوم في كازا. وزاد الوقود للنار واحد المقطع فيديو انتشر، والناس قالت بلي نورا كتنادي فيه على شي واحد سميتو ياسين وكتسولو على شارجور ديال التليفون، وخا ما كاين حتى دليل قاطع كيبين السياق ديال هاد الفيديو أو شكون هو هاد الشخص اللي كانت كتهضر معاه بالضبط.

نورا تخرج عن صمتها في دبي

مع كبرة الجدل، رجعات الإشاعة للواجهة في شهر غشت، فاش سألو نورا فتحي مباشرة على علاقتها بالحارس المغربي خلال ظهورها في برنامج "The Kris Fade Show" في إذاعة Virgin Radio Dubai. نورا جاوبات بأنها كتعرف ياسين بونو من مدة طويلة، ووصفاتو بأنه "صديق جيد جداً" وشخص رائع، وزادت شكرات الموهبة ديالو وقالت بلي هو من أحسن حراس المرمى في العالم.

اللقطة اللي خلات الجمهور يزيد يتفاعل هي فاش ضحكوا معاها مقدمي البرنامج وقالوا ليها بلي كيشكلوا ثنائياً جميلاً، وهنا نورا بدات كتبتسم وبان عليها الخجل، ولكن وخا هكاك، ما عطات حتى شي تأكيد بلي كاينة علاقة حب بيناتهم،

لغز صورة التليفون في باريس

في شهر أكتوبر، رجعت القصة تتصدر التريند مرة أخرى، ولكن هاد المرة في أسبوع الموضة في باريس. الكاميرات لقطوا لمحة من شاشة التليفون ديال نورا فتحي، وطلعات إشاعة في صفحات التواصل الاجتماعي كتقول بلي الخلفية ديال التليفون فيها صورة كتجمعها مع ياسين بونو. هاد اللقطة دارت ضجة كبيرة وتداولها الناس كإشارة قوية على وجود علاقة سرية، وخا في الواقع الصورة ما كانتش واضحة كفاية باش تأكد شكون هما الناس اللي فيها، وما كانتش دليل ملموس على الارتباط.

من بعد هاد التراكم ديال التفاصيل، القصة تحولات من مجرد تساؤلات على صداقة بين نجمين، لخبر كيهضر على تحضيرات ديال حفل زفاف. هاد الرواية الأخيرة باقية بلا أي تأكيد رسمي، وما كاين حتى معلومة موثوقة على التاريخ أو المكان أو حتى واش كاينين استعدادات فعلية لهاد العرس. حتى اللحظة، لا ياسين بونو ولا نورا فتحي أعلنوا على ارتباطهم، وبقى التصريح الوحيد والواضح هو ديال نورا اللي وصفات بونو بأنه صديق جيد.

بين تصاور مشكوك فيها ولقطات خلات الفضول ديال المتابعين يطلع، تحولت صداقة معلنة لوحدة من أكثر الإشاعات تداولاً، ولكن في لخر، كلشي بقى غير في حدود التكهنات.