ترفيه

منصور بدري باغي يهرس القواعد ويجرب حوايج ما مألوفاش في التمثيل. الفنان المغربي أكد أن التحدي الحقيقي بالنسبة ليه هو أنه يخرج من الشخصيات اللي كتشبه ليه أو اللي كيمشي فيها على نفس الطريق المعتاد، وبغى يواجه راسو بأدوار صعبة وغير متوقعة تفرض عليه تحدي حقيقي كممثل، وما عندوش مشكل يدخل في مغامرات فنية جديدة حتى لو كانت صعيبة في التخيل على الشاشة.

أكثر حاجة صدماتنا في تصريحاته هي رغبته في تجربة أداء دور فيه الرقص الشرقي، وهادي أول مرة كيعلن فيها على هاد الرغبة. منصور بدري هضر على الأحكام اللي كيقدروا يواجهوا بها الرجال المغاربة اللي كيمارسوا هاد الفنون، ولكن هو متيقن بلي قادر يقدم هاد التجربة ويقنع بها الجمهور.

منصور بدري ماشي غير ممثل، بل عنده مواهب أخرى خارج الكاميرا. في حديثه مع يونس بوعابد، كشف بلي كيبغي الرقص، ركوب الخيل، والسباحة. وبالنسبة للضحك، فمازح بخصوص الغناء في الحمام، وهادشي كيبين الجانب العفوي والفكاهي ديالو. أما الطبخ، فاعترف بكل صراحة بلي ما كيجيدوش.

هاد التوجه الجديد كيبين بلي منصور بدري باغي يوسع الدائرة ديال تجاربه الفنية وينفتح على أنماط أداء مختلفة باش يكتشف إمكانيات جديدة في المسار التمثيلي ديالو، بلا ما يحدد دور معين في قائمة طموحاته، بل المهم عنده هو صعوبة الدور.