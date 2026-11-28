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ريتال عبد العزيز باغا تمشي بعيد في الطموحات الفنية ديالها، وكشفات باللي عندها رغبة كبيرة باش تعاود تقديم واحد من الأدوار المميزة اللي لعباتهم النجمة فاتن حمامة، وبالضبط في فيلم «أفواه وأرانب». بالنسبة لريتال، فاتن حمامة هي القدوة الفنية والنموذج اللي كتمنى تتبع الخطوات ديالها في المسيرة ديالها، حيت كتشوف بلي الشخصية في هذا الفيلم فيها تفاصيل إنسانية وفنية مجهدة.

هاد الرغبة جاية من الحب الكبير والإعجاب بالأداء ديال فاتن حمامة، وبالأخص أن أعمال سيدة الشاشة العربية خلات بصمة استثنائية في تاريخ السينما المصرية، داكشي علاش ريتال كتمناه وتعيش هاد التجربة في شي نهار.

وبالنسبة للمشاريع اللي جاية، ريتال أكدات باللي الفترة المقبلة غادي تكون فيها بزاف ديال المفاجآت الفنية، حيت باغا تقدم أدوار مختلفة وتخرج جوانب جديدة من الموهبة ديالها. وفي هذا السياق، قالت باللي فيلم «طه الغريب» غادي يكون مفاجأة للجمهور، وهي متحمسة بزاف لهاد العمل والتفاصيل ديالو اللي كتوقع تنال إعجاب المشاهدين.

من جهة أخرى، ريتال عبرات على الفرحة ديالها بالنجاح اللي حققو مسلسل «كان يا ما كان» اللي داز في رمضان 2026. وقالت باللي تفاعل الجمهور وردود الأفعال ديالهم مع أحداث المسلسل كانت من أكثر الحوايج اللي فرحاتها في هاد التجربة.

ريتال حاسة بالفخر حيت شاركت في هاد العمل، وخصوصاً مع الأجواء الإيجابية اللي كانت بينها وبين فريق المسلسل. وأضافت باللي استمتعات بالتعاون مع كل الناس اللي كانوا أمام الكاميرا وخلفها، وأكدات باللي روح المحبة والتعاون اللي كانت بين الفريق هي اللي خلات المسلسل يخرج بهاديك الصورة اللي شافها الجمهور.

وفي الأخير، ريتال قالت باللي هي فرحانة بالتجارب الفنية اللي دارت مؤخراً، وباغا تزيد تقدم أعمال تخلي أثر عند الناس. وطموحها ما كيحبسش في نجاح واحد، بل باغا ديماً تطور راسها وتختار أدوار تزيد في المسيرة ديالها وتخليها تثبت الموهبة ديالها أكثر.