ترفيه

فمهرجان مراكش الدولي للفيلم، وبالضبط فوق السجادة الحمراء، كاين واحد التحدي سميتو “Red Flag” و”Green Flag” اللي ولا كيجمع نجوم الفن باش يشاركو آراءهم مع غالية فمواضيع عندها علاقة بالسينما وبالحياة الفنية.

فحلقة جديدة، لبنى أبيضار، سحر الصديقي، كريمة غيث، سعيد باي وزكرياء الحطاب شاركوا ف هاد التحدي، وجاوبوا بكل عفوية وطرافة على الاختيارات ديالهم بين الـ Red والـ Green Flag.

الصراحة هي اللي كانت طاغية فهاد اللحظات، اللي خلات الجمهور يشوف جانب آخر من شخصيات النجوم المفضلين ديالو، بعيد على الحوارات التقليدية.

شكون ف نظركم أكثر واحد فيهم غادي يكون عندو أجوبة صادمة؟