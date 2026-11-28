ترفيه

مراد باتنا دارها وعاون الفتح باش يربح الرياض بنتيجة 1-0 في الماتش اللي جمعهم في الجولة 13 من دوري روشن السعودي. الهدف الوحيد ديال الماتش ماركاه باتنا في الدقيقة 70، وهاد الرباح عطا للفريق تلاتة ديال النقاط مهمة.

بسبب هاد النتيجة، الفتح وصل لـ 9 نقاط في المركز 16، بينما الرياض بقى عند 12 نقطة في المركز 12. وبالنسبة للماتشات الجاية، الفتح غادي يلعب ضد الفيحاء برا ملعبو يوم 5 ديسمبر، وفي نفس النهار الرياض غادي يستقبل فريق الحزم.