ترفيه

جواد الخودي، الفنان والمخرج المغربي، علن على أنه سالا كتابة السيناريو ديال الفيلم السينمائي الجديد ديالو اللي اختار ليه عنوان «هرمون السعادة». الخودي أكد أنه واجد باش يدخل فهاد التجربة السينمائية الجديدة، وشارك هاد الخبر مع المتابعين ديالو عبر حساباتو فمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر على الحماس ديالو لهاد المشروع.

الحاجة اللي خلات هاد الإعلان يثير الانتباه هي الرغبة ديال الخودي باش يشرك الجمهور في اختيار الوجوه الفنية اللي غادي تشارك في العمل. الخودي طلب من الناس يقترحوا عليه أسماء الممثلين والممثلات المغاربة اللي كيتمنّاو يشوفوهم في طاقم الفيلم. وكتب فالتدوينة ديالو: «بغيت نسمع اقتراحاتكم: شكون من الممثلين والممثلات المغاربة اللي كتمنّاو تشوفوهم معايا فـ«هرمون السعادة»؟».

وأوضح الخودي أن هاد الاقتراحات اللي غادي يوصلوه من الجمهور تقدر تكون عندها دور في تحديد الأسماء اللي غادي تشارك فعلياً في هاد المشروع. هاد الإعلان كشف على أولى ملامح العمل السينمائي الجديد، ولكن الخودي مازال ما كشفش على تفاصيل القصة ديال الفيلم، وما حددش حتى دابا موعد انطلاق التصوير، وباقي في انتظار الإعلان على باقي عناصر المشروع وأسماء الفنانين اللي غادي يجسدوا الشخصيات.

وفي ختام التدوينة ديالو، الخودي وجه الشكر للجمهور على الثقة والمحبة اللي كيعطيو ليه، وعبر على التطلع ديالو باش يتقاسم هاد المغامرة السينمائية الجديدة مع المتابعين ديالو.

واش كيبان ليكم هاد النوع من المشاركة ديال الجمهور فالاختيارات الفنية غادي ينجح الفيلم، ولا كيبقى القرار خاص بالمخرج بوحدو؟