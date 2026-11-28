ترفيه

تخيل تكون غير كتمثل في مشهد وكتنطق سمية عابرة، وفي الآخر تولي هي العنوان ديال الأغنية الرسمية ديال الفيلم! هذا بالضبط اللي وقع في فيلم «ليلة باظت خالص»، فين كشف الفنان أحمد مالك كيفاش تكونت أغنية «ضياء ضياء».

أحمد مالك حكى أن ويجز هو اللي التقط هاد السمية اللي تذكرات في واحد من مشاهد العمل، وقرر يحولها لعمل غنائي. ويجز ما دارش هادشي غير هكاك، بل تفرج في الفيلم أولاً وعجبو، ومن بعد فاجأ فريق العمل كامل بالموسيقى اللي وجدها، ووصف مالك هاد المفاجأة بـ «المزيكا الحلوة قوي دي».

هاد الأغنية ما جاتش غير من الفراغ، بل استوحى ويجز الفكرة من اسم «ضياء ضياء» اللي كان مجرد تفصيل صغير في مشهد، ورجعو أغنية خاصة بيه. وقبل ما تخرج الأغنية للناس، كانت كاين جولة ديال التشويق الكوميدي اللي بينات الصداقة القوية اللي كتجمع ويجز وأحمد مالك، وهادشي خلى الجمهور يتفاعل بزاف مع القصة.

أحمد مالك ما خباش إعجابو بمكانة ويجز الفنية، واعتبر أن أي مشروع كيشارك فيه ويجز كياخد قيمة مضافة، وقال إن ويجز من أهم الفنانين في مصر وفي الوطن العربي.

وعلى العلاقة اللي كتجمعهم، أكد مالك أنهم أصدقاء، وهذا هو السبب اللي خلى التعاون بيناتهم يجي «بشكل سلس جدًا»، وأضاف أنه شخصياً كيبغي هاد الأغنية.