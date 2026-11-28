ترفيه

الفنان اللبناني آدم غادي يكون مع الجمهور المغربي في سهرة فنية يوم 2 يناير 2027، ابتداءً من الثامنة والنصف مساءً، بالقاعة المغطاة ديال المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. هاد الحفل اللي جاي في إطار احتفالات السنة الجديدة، غادي يجمع آدم على منصة واحدة مع الفنان المغربي حاتم عمور، باش يغنيو مجموعة من الأغاني اللي ميزات المسار الفني ديالهم.

بالنسبة للتذاكر، الجهة المنظمة حطات ربع فئات: الفئة العادية بـ 220 درهم، الـ VIP بـ 450 درهم، والـ VVIP بـ 850 درهم. أما اللي بغى يتمتع بـ «Carré Or»، فالثمن ديال التذكرة واصل لـ 2000 درهم.

صراحة، التوليفة ديال آدم وحاتم عمور في سهرة وحدة كتبشر بلي غادي تكون ليلة موسيقية ناضية، ولكن واش الثمن ديال الـ Carré Or كيستاهل هاد المبلغ كامل؟