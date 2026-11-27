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فحفل مؤثر بمهرجان مراكش، سلم الكوميدي حسن الفد النجمة الذهبية للفنان يونس ميكري، صاحب الأغنية الشهيرة « ليلي طويل ». اللحظة كانت قوية بزاف، خصوصاً مع التصفيق الحار والهتافات ديال الجمهور اللي عبرات على المحبة الكبيرة اللي كيحظى بها ميكري عند المغاربة.

الحفل بدا بطريقة كتقيس القلب، بعرض شريط استذكر أسماء وصور فنانين غادروا الساحة الفنية خلال سنة 2026، بحال عبد الوهاب الدكالي، وإسماعيل أبو القناطر، وصفية الزياني، وعبد الرحمن خياط، وعبد العزيز رمضاني، وأسماء أخرى. كانت لحظة وفاء حقيقية للمسارات الفنية اللي خلات بصمة في المغرب.

الفد واللمسة الكوميدية في تكريم ميكري

من بعد هاد الوقفة، طلع حسن الفد للمسرح وألقى كلمة مطولة في حق يونس ميكري. الفد عرف كيفاش يخلط بين التقدير للمسار الفني ديال ميكري وبين اللمسة الكوميدية ديالو المعروفة، وهو كيهضر على جوانب من شخصية الفنان وتجربته. ومن بعد الكلمة، تدار عرض لشريط وثق أهم المحطات في المسيرة الفنية ديال يونس ميكري، سواء في الموسيقى أو السينما، قبل ما يطلع ميكري للمسرح وسط حماس كبير من الحاضرين.

المناسبة شهدت حضور الزوجة ديالو نادية النيازي، اللي اختارت تبقى بين الجمهور وما تطلعش للمسرح، ولكنها حضرات باش تشارك راجلها هاد المناسبة.

شهادات النجوم في حق «الرقيق» يونس

على السجادة الحمراء، الفنانين المغاربة ما بخلوا بكلمات الإعجاب في حق ميكري. الممثل سعيد باي أكد أن يونس ميكري عنده إحساس قوي بزاف، وهادشي كيبان سواء في أغانيه أو في تمثيله قدام الكاميرا، وأضاف أن طيبته وروحه هي اللي كتميزه، وقال: أن ميكري إنسان رائع حتى بعيدا عن الموسيقى والكاميرا.

من جهتها، الممثلة سهام أسيف عبرات على اعتزازها بالتكريم، ووصفت ميكري بأنه الصديق والحبيب اللي عنده مكانة خاصة عند المغاربة، مشيرة إلى أن مسيرته كانت دائماً راقية على المستوى الفني والإنساني. أما المخرجة زكية الطاهري، فقد ركزات على الموهبة الاستثنائية ديالو والروح اللي كيعطيها لكل عمل كيشارك فيه.

المخرج فوزي بنسعيدي لفت الانتباه لواحد النقطة تقنية في أداء يونس ميكري، وهي أنه كيتميز بالاقتصاد في التعبير وما كيبالغش في الأداء، وهاد السمة لقاها حتى في أعماله الموسيقية، حيث كيخلي مساحة كبيرة للإحساس بلا ما يفرط في الأداء.

ميكري: من الموسيقى العائلية إلى العالمية

يونس ميكري، اللي تولد في وجدة يوم 15 نونبر 1951، عاش طفولة ومراهقة وسط عائلة موسيقية بامتياز، حيث كان الوالد والإخوة والأخوات كلهم فنانين بين ملحنين وموسيقيين ومغنين. ميكري عاود هاد الذكريات في كلمته، وقال إنه في سن 17 عام شعر بالرغبة باش يرسم طريقه الخاص، وهو تحدي سمح ليه يتحرر ويعبر على رؤيته الخاصة ويبتكر موسيقاه بشغف.

الفنان كشف أن الحلم ديالو، بحال بزاف من جيله، كان هو أن الأغنية المغربية تخرج من حدود البلاد وتوصل لجمهور واسع. ومن بعد الموسيقى، دخل لعالم السينما اللي استقبلاته بنفس الكرم قبل نحو خمسين عام، وهاد التجربة السينمائية خلاته يتلاقى بفنانين استثنائيين ويتعلم من ممثلين ومخرجين خلو بصمة في الفن.

ميكري أكد أنه ما فارقش الموسيقى، ولكن غير لغة التعبير والطريقة، واعتبر مراكش هي الفضاء فين كتتلاقى الفنون وتتفاعل. وفي لحظة مؤثرة، وجه شكر خاص لزوجته نادية النيازي اللي رافقاته قرابة خمسين عام من الحياة، وكانت معاه في الأفراح والشكوك وفي السعادة والغياب، وأهدى هاد التكريم ليها وللبنات ديالو، وإخوته محمود وحسن وجليلة اللي نقلوا ليه شغف الفن.

يونس ميكري عبر أيضاً عن امتنانه للملك محمد السادس، والأمير مولاي رشيد، ومؤسسة مهرجان مراكش ورئيسها فيصل العرايشي، وميليتا توسكان دو بلانتيي. وأبدى سعادته لأن هاد التكريم جاء بجانب فنانين عالميين بحال جيف غولدبلوم وجون تورتورو.

يُذكر أن ميكري ترك بصمة في أفلام مغربية بحال «عودة الابن»، «حجاب الحب»، «السمفونية المغربية»، و«جوق العميين»، وشارك في أعمال أجنبية مثل «مفتش الحكومة» و«مريم الناصرية»، بالإضافة لمجال الموسيقى التصويرية.

واش كيبان ليكم التكريمات ديال هاد النوع من الفنانين كتجي في وقتها ولا ديما كنتعطلو؟