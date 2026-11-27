ترفيه

بوسي لفتات الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة فاش شاركت متابعيها مجموعة ديال الصور على حسابها الرسمي فـ إنستجرام، من الظهور ديالها على السجادة الحمراء فمهرجان الجونة السينمائي. اختارت فستان أسود من تصميم غابي شرشابي، اللي جمع بين الفخامة والأنوثة.

الفستان كان طويل كيوصل حتى للأرض، وبقصة مجسمة كتبرز القوام، وكيسالي بتصميم واسع من التحت على شكل حورية البحر، وهادشي عطى للوك لمسة ديال الرقي. التصميم جاء بفتحة صدر على شكل حرف V، وأكتاف مكشوفة، مع طبقة علوية منسدلة كتشبه الكاب ومصنوعة من خامة لامعة زادت من تميز الفستان. أما الجزء العلوي فكان محدد عند الخصر مع تفاصيل بارزة عند منطقة الأرداف، باش تعطي طابع أنثوي لافت.

المصممة غابي شرشابي اعتمدات فالتصميم ديالها على المزيج بين بساطة اللون الأسود والتفاصيل العصرية الجريئة. ومن الناحية الجمالية، بوسي نسقات اللوك بمجموعة ديال المجوهرات اللامعة، لبسات عقد مرصع بتفاصيل براقة وتصميم مميز كينسدل منه جزء زخرفي على الصدر، مع أقراط طويلة متدلية زادت من أناقة المظهر، وسوار لامع وخاتم باش تكمل التفاصيل الفاخرة بلا ما تغطي على تصميم الفستان.

بالنسبة للمكياج، بوسي دارت مكياج قوي أبرز ملامحها، اختارت عيون سموكي بدرجات داكنة مع تحديد واضح للعينين ورموش كثيفة، وزادت عليها أحمر خدود وردي وأحمر شفاه بدرجة وردية هادئة. أما تسريحة الشعر الأشقر، فظهرات فإحدى الصور برفعة ذيل حصان عالية مع خصلتين منسدلتين على جوانب الوجه، وفصورة أخرى ظهرات بخصلات مموجة ومنسدلة، وهذا الشيء عطى لمسة أنثوية ناعمة.

صراحة، بوسي عرفات كيفاش تنسق كلشي، من الفستان ديال غابي شرشابي حتى للمجوهرات والمكياج والشعر، وقدمات ظهور لافت فالسجادة الحمراء ديال مهرجان الجونة.