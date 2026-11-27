ترفيه

ميرهان حسين لفتات الأنظار في أحدث ظهور ديالها، ملي بارطاجات مع المتابعين ديالها صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانة بانت بإطلالة أنيقة بفستان أسود، ونسقاتو مع باقة ديال الورد الأحمر اللي كانت مغلفة حتى هي باللون الأسود.

الصراحة هاد التوليفة بين الأسود والورد الأحمر عطات واحد اللمسة رومانسية وشيك في نفس الوقت، وزيد عليها الابتسامة ديال ميرهان اللي كانت باينة فيها السعادة والنشاط. المتابعين ما خلاوش الصور تدوز بلا ما يعبروا على الإعجاب ديالهم بهاد الاختيارات الأنيقة.

شكون فيكم كيعجبو هاد الستيل ديال الأسود مع الورد الأحمر؟