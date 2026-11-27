ترفيه

أحمد العوضي قرر يبرد القلب لجمهوره بمسابقة جديدة على فيسبوك، وخصص ليها ميزانية ديال 100 ألف جنيه. الجائزة غادي تفرق على 10 ديال الفائزين، وكل واحد غادي يدي 10 آلاف جنيه، وهادشي كامل باش يسخن الأجواء لمسلسله الجديد «سلطان الديب» اللي غادي يتعرض فـ رمضان 2027.

باش تربح، خاصك تجاوب على سؤال العوضي اللي كيسول فيه على لون الكلب ديال سلطان الديب، وعطى تلاتة ديال الاختيارات: أسود، خضر، ولا حمر. العوضي أكد بلي غادي يجمع الوريقات من هنا لـ ربع أيام، وزاد ذكر «مسلسل الشارع»، شي اللي خلى المتابعين ديالو يتساءلوا على تفاصيل هاد العمل الجديد.

وباش نهضرو على «سلطان الديب»، فـ المسلسل غادي يشوفوه فيه العوضي ومعاه رانيا يوسف اللي غادي تلعب دور ختو الكبيرة، وتكون بيناتهم صراعات ومواقف درامية. العمل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي.

القائمة ديال الممثلين طويلة تبارك الله، فيها سوسن بدر، محمود عبد المغني، هدى الإتربي، محمود البزاوي، أحمد عزمي، عمر الشناوي، خالد محمود، معتز هشام، محمد علي رزق، لجين خليفة، والطفلة جوليا صبري، بالإضافة ليارا السكري.

صراحة، الفكرة ديال مسابقة على لون الكلب مضحكة ومبتكرة، ولكن واش بصح كاين شي كلب لونه أخضر أو حمر فـ المسلسل؟ هادي هي اللي بقات لينا.