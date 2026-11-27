ترفيه

مي عمر غاتخوض أول تجربة ليها فوق خشبة المسرح من خلال عرض «لما ماما تنام»، اللي غادي يتنظم في إطار فعاليات موسم الرياض. هاد الخطوة جاية بتعاون فني مع المنتج حمدي بدر، وتواجه من خلالها التحديات ديال الأداء المباشر قدام الجمهور، بعد نجاحها في الدراما والسينما.

وماشي غير المسرح اللي كاين في البرنامج، حيت مي عمر موجدة راسها حتى لرمضان 2027 بمسلسل «حليمة جبران». المسلسل فيه 30 حلقة، وغادي تلعب فيه دور مصممة أزياء كتواجه أزمات وتحديات شخصية وعائلية وسط صراعات اجتماعية.

بصراحة، خطوة زوينة أنها تجرب المسرح حيت تما فين كيبان التميز ديال الممثل الحقيقي، واش غاتقدر تسيطر على الخشبة بحال ما كدير في الشاشة؟