ترفيه

مراد باتنا راه قرب بزاف باش يولي الهداف التاريخي ديال نادي الفتح السعودي. فالماتش اللي لعبو ضد الرياض نهار الخميس 26 نونبر 2026، ضمن الجولة 13 من دوري روشن، سجل باتنا الهدف الوحيد اللي ربح بيه الفتح الماتش بنتيجة 1-0.

بهاد الهدف، باتنا وصل لـ 54 هدف فـ 159 ماتش لعبهم مع الفتح. دابا مابقا ليه غير 3 دالأهداف باش يتجاوز الرقم التاريخي اللي كاين حالياً، حيت الصدارة عند الإيفواري دوريس سالومو اللي مسجل 56 هدف.

من ناحية الترتيب، الفتح حقق الفوز الثاني ديالو فدوري روشن، ولكن الفريق باقي كيعاني فالمراكز المهددة بالهبوط بـ 9 ديال النقاط فجدول الترتيب.

من هنا لـقدام، الأنظار كاملة غادي تكون على باتنا فالماتشات اللي جايين، حيت عندو فرصة حقيقية باش يكتب تاريخ جديد مع "النموذجي". الأرقام هادي كتبين باللي باتنا ماشي غير هداف، ولكن راه ورقة حاسمة كيعتمد عليها الفتح باش يصنع الفارق ويحسم الماتشات بفضل القيمة الفنية ديالو.

واش باتنا غادي يطير لهاد الرقم فالماتش الجاي ولا غادي يخلي سالومو يتنفس شوية؟