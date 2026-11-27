ترفيه

مسلم دخل فهاد المرة فواحد التجربة موسيقية جديدة، ملي أطلق أغنية جماعية كيتشارك فيها مع مجموعة من الفنانين المغاربة، وهاد العمل جاي كجزء من جنريك الفيلم السينمائي "CAGOULE".

الفنان مسلم شارك مع المتابعين ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل هاد المشروع، اللي اختار يخدم فيه بطريقة جماعية باش يجمع بين أنماط وتجارب موسيقية مختلفة، وهادشي كيبين الانفتاح ديالو على مشاريع فنية مشتركة بعيداً على إصداراته الفردية.

الأغنية ولات متاحة للجمهور من نهار الخميس 26 نونبر 2026 على يوتيوب ومنصات الاستماع الموسيقي، باش تكون جزء من الهوية الفنية ديال فيلم "CAGOULE".

هاد الخطوة ماشي غير إضافة لمسار مسلم الفني، ولكن كتبين حتى كيفاش الفنانين المغاربة غاديين فواحد التوجه باش يزيرو التعاون بين الموسيقى والسينما، خصوصاً في الإنتاجات الوطنية اللي كتولي عندها أبعاد فنية أكثر بهاد النوع من الأعمال.

واش هاد الميكس ديال الأنماط الموسيقية غادي يجي في مستوى التوقعات ولا غير تجربة عابرة؟