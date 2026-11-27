ترفيه

الجمهور بدا كيتساءل على القائمة الكاملة ديال مسلسلات رمضان 2027، خصوصاً مع دخول بزاف ديال النجوم لمواقع التصوير. هاد الموسم غيكون مخلط بين الكوميديا، الأكشن، الدراما الاجتماعية، وأعمال وطنية وقصص مستوحاة من الواقع، والشي اللي كيخلي الناس متحمسين هو رجوع بعض النجوم اللي غابوا مدة على الشاشة في الشهر الكريم.

رجوع الكبار ومفاجآت غير متوقعة

محمد رمضان غادي يرجع للمنافسة بمسلسل «عشماوي» بعد غياب دام تلت سنين من آخر ظهور ليه في «جعفر العمدة» عام 2023. العمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي، وغيكون معاه في البطولة باسم سمرة، يسرا اللوزي، إسعاد يونس، محمد عبد الحافظ، عصام السقا، وجيسيكا حسام الدين. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، غادي يرجع مسلسل «نيللي وشريهان» بجزء ثاني من بطولة دنيا وإيمي سمير غانم، بعد 11 عام من الجزء الأول اللي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهادي هي المرة الوحيدة اللي غيشوفوهم فيها الجمهور في عمل مشترك كأبطال ماشي غير ضيوف شرف.

أما مي عز الدين فغادي ترجع بعدما غابت على موسم 2026 بسبب تأجيل مشروعها «قبل وبعد» في آخر لحظة، وغتكون حاضرة بمسلسل «فرق شاسع» اللي هو عمل اجتماعي تشويقي من 15 حلقة، من إخراج إسلام خيري وتأليف وسام صبري. ومن جهتها، غادة عبد الرازق قررت تضرب عصفورين بحجر واحد، وغتشارك في جوج أعمال: «روح وجسد» (تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن وإخراج أمير الشرقاوي) و«خيوط من ذهب» (تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن)، وبجوجهم فيهم 15 حلقة، واحد غيدوز في النصف الأول من رمضان والثاني في النصف الثاني.

رهانات الأكشن والتشويق والمسلسلات القصيرة

يوسف الشريف غادي يكمل في الطريق اللي كيعجب الجمهور بمسلسل «الظل» اللي فيه الغموض والتشويق، وغيتعاون مرة أخرى مع المؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج أحمد نادر جلال، وبمشاركة شيري عادل وإنتاج مها سليم. أما عمرو يوسف فغادي يدخل تجربة جديدة ومختلفة بمسلسل «180» من 15 حلقة، من إنتاج كريم أبو ذكرى، كيقوم فيه بدور ضابط إطفاء كيواجه مواقف خطيرة، والعمل من سيناريو محمد حجاب وإخراج أحمد ماجد المصري في أول تجربة إخراجية ليه.

ياسر جلال حتى هو أعلن على مسلسل «القناع» اللي غادي يكون في 15 حلقة، ووصفو بأنه مفاجأة رمضان القادم، والعمل من تأليف محمد السوري وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج مها سليم. وفي نفس السياق، إياد نصار غادي يشارك بمسلسل «قاصد طريق» مع الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج أكمل شهير، وهو عمل قصير من 15 حلقة بـحبكة مشوقة وأحداث متصاعدة.

دراما اجتماعية وسير ذاتية

أحمد العوضي غادي يرجع للتعاون مع محمود حمدان (تأليف) ومحمد عبد السلام (إخراج) بعدما خدموا مع بعض في 2026، وهاد المرة في مسلسل «سلطان الديب» اللي كيدور في إطار اجتماعي تشويقي وغيضم عدد كبير من النجوم. وفي نفس الوقت، أحمد داود كيستعد لمسلسل «ونس» من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد محسن وإنتاج كامل أبو علي ومصطفى العوضي، وبإدارة محسن البغدادي.

من ناحية أخرى، كاين مسلسل «حرب باردة» (اللي كان سميتو في الأول «بعد نص الليل») اللي بدا تصوير المشاهد الأولى ديالو نهار الجمعة الماضي. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد جبة، وكيبطلو طارق لطفى، غادة عادل، أحمد رزق، فيفي عبده، خالد كمال، جوري بكر، بسمة داود، إنجي كيوان، وأحمد فؤاد سليم.

أما حمزة العيلي فغادي يبطّل مسلسل «مصطفى محمود - بين الشك واليقين»، اللي كيرصد الرحلة الفكرية والإنسانية للدكتور مصطفى محمود (اللي تولد في 27 ديسمبر 1921 وتوفي في 31 أكتوبر 2009). العمل من تأليف ومعالجة محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، وغيشارك فيه أشرف عبد الباقي في دور والد مصطفى محمود، مع مراد مكرم، حسن مالك، ياسمينا العبد، مايان السيد، تارا عبود، وسما إبراهيم. التصوير غيبدا نهاية هاد الأسبوع.

وفي الأخير، مي عمر غتكون حاضرة بمسلسل «حليمة جبران» مع المخرج محمد بكير وتأليف مهاب طارق، بمشاركة محمد رياض، بيومي فؤاد، إنجي المقدم، وأحمد خالد صالح. وهنا الزاهد حتى هي رجعت للمنافسة بمسلسل «من حبي فيك يا جاري».

شكون في نظرك غادي يسيطر على الريموت هاد العام؟