ترفيه

فاروق فلوكس شارك كاع داكشي اللي عاشو في مسيرة فنية فات 60 عام، وهادشي كان في ندوة نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة ديالو السابعة والأربعين. الفنان هضر على كواليس أعمال خالدة وبقى يسترجع ذكريات مع كبار نجوم الفن المصري، قدام جمهور اللي كان متفاعل معاه بزاف.

ما وقفش فلوكس عند السينما وصافي، ولكن أكد بلي الثقافة والقراءة كانت عندها بصمة كبيرة في تكوين الشخصية ديالو الفنية. وباش يوضح شكون اللي أثر فيه، قال: "جزء كبير جدًا من حياتي حبيت قراءة الكتب، حبيت الأدباء والكتّاب نجيب محفوظ وطه حسين والعقاد، كل الأدباء حبيتهم جدًا".

صراحة، قليل اللي كيبقى متمسك بحب القراءة والأدب في وسط الصداع ديال الشهرة، شكون فيكم باقي كيقرأ الكتوبة ديال نجيب محفوظ ولا طه حسين دابا؟