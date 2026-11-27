ترفيه

جيمري بايسال عاشت لحظات ديال السعادة والبهجة فموقع تصوير مسلسل "ورود وذنوب"، فين وجد ليها فريق العمل مفاجأة خاصة بزاف. هاد الاحتفال جا تعبيراً على الفرحة ديالهم بالنجاح اللي حققاتو فالمسلسل ديالها السابق "ليلى"، اللي قدر يوصل للعالمية ويربح جائزة الإيمي الدولية لعام 2026. الفيديو اللي انتشر فمواقع التواصل الاجتماعي كيبين اللحظة اللي وصلات فيها جيمري للبلاطو، فين لقات راسها وسط استقبال استثنائي، بالتصفيق والنشاط من طرف الزملاء ديالها اللي تجمعوا باش يباركوا ليها هاد الإنجاز الكبير.

مراد يلدريم، اللي هو بطل المسلسل معاها فـ "ورود وذنوب"، كان حاضر بقوة فهاد الاحتفال البسيط اللي نظموه الزملاء ديالها. مراد حرص باش يبارك لجيمري ويشاركها هاد اللحظة السعيدة وسط تفاعل الزملاء وأفراد فريق العمل. جيمري من جهتها، ما بقاتش غير فرحانة، بل شاركات هاد الفيديو مع المتابعين ديالها عبر "الستوريات" فأنستغرام، باش تبين ليهم شحال كانت فرحانة بهاد المفاجأة اللي وجدوا ليها.

علاش الاحتفال كان فالبلاطو وماشي فالحفل؟

جيمري بايسال عبرات على الامتنان ديالها لهاد الالتفاتة من الزملاء ديالها، وأكدات أن الهدف من هاد الاحتفال كان هو تعويضها على عدم القدرة ديالها على السفر وحضور حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية باش تستلم الجائزة بنفسها. بالنسبة لجيمري، هاد اللحظة بقات ذكرى ما غاديش تنساها، ووجهات ليهم رسالة حب وشكر على هاد المبادرة اللي خلاتها تحس بقيمة النجاح ديالها وسط ناس اللي كيقدروا العمل ديالها.

القصة كاملة بدات نهار 23 نوفمبر 2026 فمدينة نيويورك، فين ربح مسلسل "ليلى" جائزة أفضل "تيلينوفيلا" ضمن الدورة 54 من جوائز الإيمي الدولية. المسلسل كان كينافس على الجائزة أعمال أخرى، منها المسلسل التركي "المدينة البعيدة"، والمسلسل البرازيلي "فتاة اللحظة"، والمسلسل الإسباني "الوادي المتوحش" فالموسم الثاني ديالو. هاد الفوز زاد من القيمة ديال الدراما التركية فالمستوى العالمي.

من "ليلى" لـ "ورود وذنوب"

مسلسل "ليلى" اللي جاب الجائزة، شاركات فالبطولة ديالو جيمري بايسال مع ألبيرين دويماز وجونجا فوسلاتيري. القصة كانت كدور على بنت اللي تخلاو عليها فاش كانت صغيرة، الزوجة ديال باباها لحتها فمكب ديال النفايات، ولكن رجعات من بعد سنوات وهي شابة باش تنتقم وتسترجع الحق ديالها، وسط صراعات عاطفية وإنسانية معقدة.

دابا، جيمري مركزة فالتصوير ديال مسلسل "ورود وذنوب" اللي كيجمعها بمراد يلدريم. هنا كتلعب دور "زينب"، بنت معروفة بالجرأة والصراحة، اللي كتقاطع حياتها مع حياة "سرحات تيجر" (اللي كيلعب دورو مراد يلدريم). القصة كتركز على سرحات اللي كانت حياته مستقرة مع مراته وبناته، حتى اكتشف سر خباتو عليه مراته "براق" لسنين، وهو وجود بنت أخرى سميتها "قدر". فوسط رحلة البحث على الحقيقة، كيتلاقى بزينب اللي كتولي شخصية مؤثرة ف حياته وكتساندو فالمشاكل ديالو. هاد العمل كيشوف مشاركة أويا أونوستاسي، سردار أورجين، وجوليناي كالكان، ومن تأليف يلدَا إيروغلو وبيرول إنجينو، وإخراج دنيز جان تشيليك.

قصة حب خارج الكادر

بعيداً على التمثيل، جيمري بايسال رجعت تصدرات الترند بسبب علاقتها مع لاعب كرة القدم التركي إميرهان توبتشو. هاد العلاقة بانت للعلن فاش قرر إميرهان يشارك الجمهور لمحة جديدة كتاكد وجود قصة حب بيناتهم. اللاعب فاجأ المتابعين بنشر صورة لجيمري فـ "ستوري" أنستغرام، كانت فيها لابسة حوايج ديال السبور وجالسة قدامو فمكان عام، وزاد عليها قلب أحمر باش يوضح المشاعر ديالو.

جيمري حتى هي ما بقاتش مخبية، وعاودت نشرات الصورة فالحساب ديالها. هاد الخطوة جات من بعد أيام قليلة من فاش أكدات جيمري هاد العلاقة قدام الصحافة التركية، فاش أكدات ليهم الخبر.

بين الجوائز العالمية، والنجاح فالمسلسلات، وقصة الحب اللي دايرة ضجة، جيمري بايسال عايشة واحد الفترة ذهبية ف حياتها المهنية والشخصية. واش بان ليكم أن "ليلى" كان كيستحق هاد الجائزة العالمية ولا كاينين مسلسلات خرين حسن منه؟