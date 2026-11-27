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بشرى مالك كتشوف باللي السينما المغربية بدات كترسم ملامح حياة جديدة، خصوصاً مع الرجوع ديال بزاف ديال القاعات السينمائية للنشاط ودخول علامات سينمائية جديدة للسوق. وبالنسبة ليها، كاين تفاؤل كبير بأن القطاع ممكن يرجع يتنشط إذا تكاتفوا المهنيين واستثمروا فالمؤهلات اللي موجودة فالمملكة.

المغرب وعنده كلشي باش يطور السينما

فلقاء مع جريدة هسبريس الإلكترونية خلال مهرجان الدوحة السينمائي 2026، أكدت بشرى مالك باللي المغرب كيملك كاع المقومات اللي كتحتاجها الصناعة السينمائية باش تطور، سواء من ناحية الموارد البشرية أو المؤهلات الطبيعية. وزادت باللي الاستقرار والرؤية اللي كاينة لمستقبل الشباب هي نقط قوة، ولكن المرحلة اللي حنا فيها دابا محتاجة لمبادرات أكثر وعمل مشترك باش القاعات السينمائية ترجع ليها الهيبة ديالها وتولي حاضرة بقوة.

بشرى مالك، اللي معروفة بكونها مؤلفة المسلسل التلفزي «بين القصور» (2024)، كتشوف باللي ضخ دماء جديدة فالمشهد السينمائي المغربي مرتبط بتضافر جهود العاملين فالمجال، وباش يستافدوا من الموارد اللي تزخر بها البلاد، وهي متفائلة بأن الصناعة السينمائية قادرة تسترجع ألقها محلياً وإقليمياً ودولياً.

كواليس «حياة عادية جداً» وشراكة مغربية قطرية

فيلم «حياة عادية جداً»، اللي كيتعرض ضمن برنامج العروض الخاصة فمهرجان الدوحة السينمائي 2026، كان بالنسبة لبشرى مالك حلم بدا ملي تلاقات بالمخرج محمد دينيز والكاتب عبد الرحمن الصديقي فواحد الفعالية مسرحية. تما اتفقوا يخدموا على مشروع سينمائي مشترك كيرتكز على قصة ثرية كتحرك الانتباه، والأحداث ديالها موزعة بين المغرب وقطر.

باش يخرج السيناريو متقون، بشرى مالك اضطرت تقيم فترة فقطر باش تتعرف على المجتمع القطري وتكتب عليه، وفنفس الوقت الكتاب زاروا المغرب باش يشوفوا المجتمع المغربي عن قرب قبل ما يكملوا السيناريو ويبداو يقلبوا على التمويل. الشراكة فهاد العمل كانت بين بشرى مالك وعبد الرحيم الصديقي، واستافدوا من دعم المدينة الإعلامية فقطر. أما فالمغرب، فالتمويل كان كيمثل إشكالية، داكشي علاش اعتمد الفريق على الإنتاج الخاص، بمشاركة أمين المغاري والفنانة فرح الفاسي، اللي هي بطلة الفيلم وشريكة فالتنفيذ.

التصوير داز فالمغرب وقطر، وبشرى مالك وصفت تجربة التصوير فالمغرب بأنها كانت رائعة، وخا الفيلم تطلب ميزانية كبيرة نسبياً. وبالنسبة لها، كتمناه يحقق النجاح اللي منتظرين، ويمشي فالمسار الطبيعي ديالو من المهرجانات للقاعات السينمائية، ومن بعد للقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية.

تحديات الإنتاج ورهان «المتفرج الراقي»

إنجاز هاد المشروع ما كانش ساهل، حيت واجهوا صعوبات فالتنسيق بين جنسيات مختلفة، خصوصاً أن بطل الفيلم كويتي، وهذا تطلب ترتيبات كثيرة ديال تذاكر الطيران والتأشيرات، ولكن الإيمان بالمشروع هو اللي خلاهم يتجاوزوا هاد الإكراهات.

من الناحية الفنية، «حياة عادية جداً» باغي يقدم سينما روائية راقية كتجمع بين الحكاية الواضحة والجاذبية الفنية، باش أي فئة من الجمهور تلقى شي حاجة كتجذبها، سواء كانت الصورة السينمائية، أو الحوارات الفلسفية، أو القصص المؤثرة والتصوف. بشرى مالك كتقول باللي صناعة متفرج راقٍ هو من أهم الرهانات، ولازم الاهتمام بصناعة السينما والسيناريو يواكبوا تكوين جمهور قادر يستقبل أشكال سينمائية متنوعة، حيت دابا الأفلام الكوميدية هي اللي مسيطرة على جزء كبير من عروض السينما المستقلة.

وخا هي كتقدر الكوميديا كشكل فني وترفيهي، ولكن كتشوف باللي ضروري تتقدم أعمال أخرى تخلي المشاهد يفكر ويساءل ذاته، بلا ما تكون هاد الأفلام بالضرورة كئيبة أو بعيدة على الجمهور العام.

قصة إنسانية كتجاوز الحدود

بالنسبة للبعد الإنساني ففيلمها، أكدت بشرى مالك أن قصة حياة وعبد الناصر، اللي كيأدي أدوارهم الفنان خالد أمين والفنانة فرح الفاسي، كتجاوز الحدود الجغرافية والجنسيات، حيت كتعالج موضوع البحث عن الجذور والذات. ووضحت باللي هاد الحكاية كانت ممكن تدور أحداثها ففنزويلا أو الدنمارك أو كاليدونيا الجديدة بلا ما تفقد البعد الإنساني ديالها، لأنها كتعالج تجربة مشتركة يقدر أي إنسان فالعالم يلقى فيها شي حاجة كتشبه ليه.

وبخصوص فوقاش غادي يتشاف الفيلم فالمغرب، أعلنت مالك باللي غادي يكون عرض ما قبل الأول فالدوحة وعرض آخر فالمغرب، من بعد ما يسالي الجولة ديالو فالمهرجانات. وأكدت باللي كاين دابا بنية كتعاون على التحولات اللي كيعرفها قطاع العرض السينمائي فالمغرب، خصوصاً مع افتتاح قاعات كانت مسدودة أو مهدمة لسنوات، ودخول علامات تجارية جديدة لصالات العرض.