ترفيه

بزاف د الناس تساءلوا واش سميرة سعيد استعانت بالذكاء الاصطناعي في ألبومها الجديد «ماذا ولو»، ولكن الموزع الموسيقي هاني يعقوب حسم الجدل. في مداخلة هاتفية، أكد يعقوب أن الفنانة ما استخدماتش هاد التكنولوجيا في هاد الألبوم، وخا اعترف بأن الذكاء الاصطناعي أداة جديدة ومهمة، والمبدع هو اللي كيعرف يوظفها. والمفاجأة هي أنه لمح لإمكانية استعمالو في الألبوم الجاي.

يعقوب اللي وزّع أغنيات «تبا» و«كبرت وخبت»، قال بلي سميرة سعيد بقات محافظة على نفس المنهجية في الخدمة اللي بدات بها معاهم من 2002. وكتبذل مجهود كبير في البحث والاستماع باش تختار كلمات وألحان كتناسب «موضة» الموسيقى والتطور التكنولوجي العالمي، بلا ما تضحي بالقيمة ديال الرسالة اللي كتقدمها.

وبالنسبة للضحك، هاني يعقوب ما فاتوش عنوان أغنية «تبا» حتى تمازح وقال بلي كيقولها لأي «سايس» وهو كيركن الطوموبيل، باش يخليه يركن فين كيشوف مناسب وغير هادشي.

ألبوم «ماذا ولو» غادي يخرج على جوج أجزاء، وفيه في المجموع 14 أغنية، خرجت منهم 8 حتى الآن. الألبوم متنوع بزاف، فيه «المقسوم» والدراما والرومانسية. وشاركت فيه مجموعة كبيرة من المبدعين، منهم الشعراء شادي نور وتامر حسين ونادر عبد الله، والملحنين عمرو مصطفى ومحمود العسيلي وبيلال سرور، وموزعين بحال هاني ربيع وأمير هداية.

من الناحية البصرية، سميرة سعيد صورت 5 ديال الكليبات، أما الأغاني اللي بقاو غادي يكونوا فيديوهات بصرية بأفكار متنوعة على حسب طابع كل أغنية، تحت إشراف نضال هاني. الميكس والماستر كان من توقيع أمير محروس ومحمد صقر وخالد سند وسادو ومفدي مجدي، اللي تكلف حتى بتسجيل الصوت.

بصراحة، سميرة ديما سابقة وقتها، ولكن واش الذكاء الاصطناعي في الألبوم الجاي غيكون إضافة حقيقية ولا غير موجة دازت؟