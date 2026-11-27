ترفيه

أحمد داود بدا التصوير ديال مسلسل «ونس» اللي غادي يكون حاضر في موسم دراما رمضان 2027، وغادي تشاركه البطولة عائشة بن أحمد. في القصة ديال العمل، عائشة غتجسد شخصية مروة اللي كتسير مكتب محاماة سميتو «ونس بدير» مع أحمد داود.

المسلسل غادي يتكون من 15 حلقة، كتبو محمود حمدان وأخرجو أحمد محسن، والإنتاج من نصيب شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي. وبالنسبة للطاقم، كاينين أسماء تقيلة بحال كمال أبو رية، وفاء عامر، محمد لطفي، عمرو وهبة، ثراء جبيل، وسلوى محمد علي، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين.

هاد الخطوة كتجي من بعد ما حقق أحمد داود نجاح كبير في رمضان اللي فات بمسلسل «بابا وماما جيران»، وتالق مؤخراً في موسم أفلام صيف 2026 بفيلمي «الكراش» و«إذما». فيلم «الكراش» اللي كتبو لؤي السيد وأخرجو محمود كريم، شارك فيه حتى باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس، ومريم الجندي.

أما عائشة بن أحمد، فكانت مؤخراً ضيفة شرف في مسلسل «الفرنساوي» اللي تعرض على منصة «يانغو بلاي» ونال استحسان الجمهور والنقاد. القصة ديال هاد العمل كانت كتدور على خالد مشير، المعروف بـ «الفرنساوي»، وهو محامي ذكي بزاف كيربح القضايا المستحيلة، ولكن حياتو تقلبات ملي لقى راسو المتهم الأول في جريمة قتل حبيبتو السابقة، ودخل في معركة باش يبرأ راسو من التهم. هاد المسلسل شارك فيه عمرو يوسف، جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، أحمد فؤاد سليم، أحمد بهاء، جنا الأشقر، إنجي كيوان، علي البيلي، وبيومي فؤاد.

بصراحة، الثنائي ديال أحمد وعائشة في مكتب محاماة بان ليا اختيار ذكي، واش كيبان ليكم غيطلع هاد الدويتو ناجح؟