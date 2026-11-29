ترفيه

أيوب أبو النصر قرر يخرج على السطر وما يبقاش محبوس في تصنيف فني معين. بالنسبة ليه، أهم حاجة هي الجودة ديال الدور والتحدي اللي غادي يقدمو، وماشي بالضرورة يكون الحضور ديالو مرتبط بالموسم الرمضاني، حيت كيشوف بلي العمل الناجح كيوصل للناس وكيدير صدى إيجابي كيفما كان وقت البث ديالو.

السينما والكوميديا والبحث عن الجودة

أيوب كيسعى لمسار فني منفتح على مختلف الأنواع والشخصيات. في هاد السياق، جا الفيلم الجديد ديالو "بنت الفشوش" اللي وصل للقاعات السينمائية قبل أيام، كاستمرار للمسيرة ديالو في السينما الكوميدية من بعد ما شارك في فيلم "جوج رواح".

بالنسبة لأيوب، الإنتاج السينمائي في المغرب تطور من ناحية الكم، ولكن الطموح ديالو والديال المجال دابا هو الارتقاء بالجودة. هو ماباغيش يحط راسو في خانة محددة.

تفاصيل فيلم "بنت الفشوش"

قصة الفيلم اللي كيشارك فيه أيوب كدور حول واحد الخلاف عائلي على شريك الحياة، واللي كيتحول لسلسلة من الحيل والمواقف الطريفة. الحكاية كتركز على "الجرموني"، الأب اللي كيسعى لتوجيه مستقبل بنتو الوحيدة هبة بدفعها للزواج من ولد خوه خالد. وباش يقنعها، كيدعي بلي مريض بمرض خطير.

ولكن هبة اكتشفت الحقيقة وقررت تواجهو بنفس الأسلوب، وقدمات للعائلة شاب من وسط متواضع على أساس أنه حبيبها. الغريب في الأمر أن هاد اللعبة تحولات لمشاعر حب حقيقية بين الشابين، وهنا كيدخل خالد على الخط ويحاول يعرقل هاد العلاقة.

حضور تلفزيوني بين "الرضا" و"اختياري"

على مستوى التلفزة، أيوب كيشارك في مسلسل "الرضا"، اللي كيعالج قصة اجتماعية، وحسب السيناريست فاتن اليوسفي كيتناول صراع الأجيال.

أما مسلسل "اختياري" فكان أيوب سالى تصويرو قبل مدة، وكيستنى موعد العرض على القناة الأولى، وما عارفش واش غادي يدخل في برمجة رمضان.