ترفيه

أحمد العوضي ويارا السكري راجعين اليوم الجمعة 27 نوفمبر للقاهرة، جايين من لبنان من بعد ما سالاو تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل الجديد ديالهم «سلطان الديب». هاد العمل اللي مبرمج للعرض في موسم دراما رمضان 2027، خدام عليه الفريق دابا بجهد باش يساليوه على حساب الجدول اللي محددين.

في كواليس التصوير في لبنان، كان حاضر مخرج الأكشن محمود طاحون مع المخرج محمد عبد السلام. وحتى السيناريست محمود حمدان كان مرافق أسرة المسلسل طيلة فترة التصوير باش يتبع كيفاش كيتنفذوا المشاهد على أرض الواقع.

أحمد العوضي كان شارك مؤخراً اللمحات الأولى ديال الشخصية ديالو في المسلسل، وبان مع يارا السكري في الكواليس بشخصيتي «سلطان» و«دهب». وهو أول ظهور ليهم من أحداث هاد العمل اللي كيجمعهم من جديد في بطولة درامية.

وبالنسبة لباقي الكاست، الفنانة رانيا يوسف مشاركة في بطولة المسلسل، وغادي تلعب دور الأخت الكبرى ديال أحمد العوضي في دور محوري وسط الأحداث اللي فيها بزاف ديال الصراعات ومواقف درامية.

«سلطان الديب» جامع مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، محمود عبد المغني، هدى الإتربي، محمود البزاوي، أحمد عزمي، عمر الشناوي، خالد محمود، معتز هشام، محمد علي رزق، لجين خليفة، والطفلة جوليا صبري، بالإضافة للأبطال أحمد العوضي ويارا السكري ورانيا يوسف.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، والإنتاج ديال تامر مرسي، وموعدنا معاه في خريطة مسلسلات رمضان 2027.

واش بان ليكم هاد الثنائي غادي ينجح هاد المرة ولا غير تكرار؟