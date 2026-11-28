ترفيه

المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية قررات تغريم سيدة بـ 50 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف في حق الفنانة بسمة بوسيل. هاد القرار جا من بعد ما قدمات بسمة بوسيل بلاغ للأجهزة الأمنية فمديرية أمن الإسكندرية ضد سيدة سميتها "ه.ع"، كانت كتستعمل حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي باش تهجم على الفنانة.

التحقيقات بينات أن هاد السيدة استعملات ألفاظ خادشة وعبارات فيها سب وقذف، وزيدات عليها أنها انتهكات الحياة الخاصة ديال بسمة بوسيل ونشرات حاجات كتمس بيها، وتعمدات إزعاجها ومضايقتها عن طريق سوء استعمال وسائل الاتصالات. القضية دازت للنيابة ومن بعد للمحاكمة اللي سالات بهاد الغرامة المالية.

صراحة، بنادم ولا كيسحب ليه بلي الشاشة ديال التليفون هي حصانة باش يقول اللي بغى، ولكن دابا تعلمات بلي 'الكيبورد' تقدر تخرج غالية بزاف.