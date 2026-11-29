ترفيه

الدوزي غادي يرجع لينا بعمل غنائي جديد سميتو «خلصتها غالية»، ومن دبا بدا كيطلع السقف ديال التوقعات. الفنان المغربي أعلن على قرب إصدار الأغنية، وأكد بلي الكليب غادي يكون فيه بزاف ديال التشويق، الإثارة، والمغامرة،

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، الدوزي شارك رسالة تشويقية قال فيها: “تشويق، إثارة ومغامرات، غادي تعيشوهم في كليب «خلصتها غالية». ولكن القصة الحقيقية غادي تكتشفوها وتفهموها من خلال الأغنية”. وزاد بلي الصورة كتتحدث والأغنية غادي تحكي الحكاية، وهادشي كيبين بلي العمل غادي يكون عندو طابع قصصي، وخا مازال ما عطانا حتى تفصيل على المضمون ديالو أو التاريخ الرسمي فاش غادي يخرج.

هاد التحرك كيجي من بعد ما طرح الدوزي أغنية «ما تفاهمناش» قبل أسابيع، واللي حققت تفاعلا واسعا على يوتيوب وتجاوزت أربعة ملايين مشاهدة. الصراحة الدوزي عارف كيفاش يلعب على الفضول ديال الجمهور، ولكن واش هاد «المغامرة» غادي تكون فعلاً فالمستوى اللي كيتمناه؟

حنا كنتسناو نشوفو واش هاد التشويق غادي يكون فمحلو ولا غير «بومبا» خاوية.