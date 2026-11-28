ترفيه

مالك أخميس ما بقاش ساكت، وخلّى كلامو يكون صريح بزاف خلال مشاركته فالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. الممثل المغربي عبر على الرفض ديالو لدخول بعض المؤثرين وصناع المحتوى لمجال التمثيل بلا ما يكون عندهم تكوين أكاديمي أو دراسة فنية متخصصة.

أخميس أكد فواحد التصريح إعلامي على هامش المهرجان بلي التمثيل ماشي هو غير تبان قدام الكاميرا أو تكون عندك شعبية كبيرة فالسوشيال ميديا، بل هو فن ومهنة كتحتاج الموهبة والتكوين الأكاديمي والتدريب المستمر. وبالنسبة ليه، فاش كنفتحو الباب لناس ما عندهمش الأسس الفنية، هادشي كياثر بالسلب على جودة الأعمال الدرامية والسينمائية المغربية.

الفنان المغربي هضر على الممثلين الشباب اللي قضاو سنوات طويلة فالمعاهد والمدارس الفنية باش يتعلموا الحرفة، وفي الأخير كينصدموا بمنافسة غير عادلة مع مؤثرين كيختاروهم بعض المرات غير على قبل عدد المتابعين، ماشي بناءً على معايير فنية ومهنية واضحة.

هاد التصريحات دارت ضجة كبيرة فمواقع التواصل الاجتماعي، والآراء تقسمات. كاين اللي معاه وشايف بلي التمثيل مهنة عندها قواعدها وأصولها وخاصها تبقى محصورة فصحاب التكوين والخبرة، وكاين اللي كيقول بلي الموهبة والقدرة على جذب الجمهور تقدر تعطي للمؤثرين فرصة للنجاح حتى بلا قراية أكاديمية.

هاد النقاش جا فواحد الوقت اللي ولات فيه الساحة الفنية المغربية كتشوف تزايد فاستعانة المنتجين بالمؤثرين وصناع المحتوى فالمسلسلات والأفلام، والسبب حسب بعض المنتجين هو الرغبة فتحقيق نسب مشاهدة عالية. ولكن فالمقابل، بزاف ديال الفنانين كيشوفو بلي هاد الخطوة كتقيس جودة الإنتاج ومستوى الأداء التمثيلي.

دابا رجعات القضية من جديد للنقاش: واش خاصنا نعتمدو على التكوين الأكاديمي والخبرة المهنية باش ندخلو لعالم التمثيل، ولا الموهبة والنجاح الجماهيري كافيين باش يفتحو بيبان الفن لوجوه جديدة من خارج المعاهد؟

واش بصح «الفولورز» ولاو هما الشهادة ديال دابا؟