ترفيه

رضوان برحيل أطلق أغنية جديدة بعنوان «مانساك»، وحطها فلقناة ديالو على يوتيوب. باش يروج للعمل، دار منشور فمواقع التواصل الاجتماعي عبر فيه على المحبة ديالو لمتابعيه ودعاهم يسمعوا الأغنية ويشوفوا الفيديو عبر الرابط اللي شاركو معاهم.

بالنسبة للتفاصيل التقنية، الكلمات كتبها محمود برحيل، أما اللحن فكان من توقيع رضوان برحيل براسو. الإنتاج والمكساج تكلف بيهم فريق «Myzan»، بينما عملية الماسترينغ دارها «Puremnx».

هاد العمل كيجي من بعد أغنية «الغرام» اللي طرحها برحيل قبل شهور على يوتيوب وحصدات مشاهدات مهمة. واش بان ليكم «مانساك» غتضرب كتر من «الغرام»؟