ترفيه

مي كساب أكدات بلي رمضان بلا بيه ما كيكونش رمضان. هادشي قالتو مي وهي كتبارك لمحمد على مسلسل «عشماوي»، خصوصاً وأن محمد رجع للدراما الرمضانية من بعد غياب ديال تلت سنين، ملي كانت آخر مرة تجمعات فيها مي معاه في مسلسل «جعفر العمدة».

وبالنسبة لرمضان 2027، مي قررات تاخد «بريك» وترتاح. الصراحة هي أنها كانت كتقلب على شي شخصية اللي تستفزها وتخرج منها شي حاجة جديدة، ولكن بما أن هادشي ماوقعش، قررات تركز في الفترة الجاية على الغناء.

إلى رجعنا لآخر خدمة ديال مي كساب، كانت في مسلسل «نون النسوة» في رمضان 2026. العمل كان فيه 15 حلقة وبطولة مجموعة من الفنانين بحال هبة مجدي، ندى موسى، وأحمد فهيم، ومن إخراج إبراهيم فخر وتأليف محمد الحناوي. مي لعبات دور فنانة مشهورة، والقصة كانت كتهضر على الفرق بين الرضا والطمع في الحياة في إطار اجتماعي وتشويقي، وشاركتها هبة مجدي اللي لعبات دور أختها.

واش كتشوفو بلي مي كساب عندها الحق تركز على الغناء دابا ولا خاصها ترجع للتمثيل بدورة قوية؟