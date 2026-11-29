ترفيه

رشيد رفيق خرج علينا بتصريحات جديدة كشف فيها على تفاصيل الدور ديالو في الفيلم الجديد «كلشي إلا مي»، وعاود لينا كواليس هاد التجربة الفنية والشخصية اللي غادي يجسدها بلمسته الكوميدية اللي كنعرفوه بيها.

ولكن المفاجأة الكبيرة هي في رمضان الجاي، حيت رشيد رفيق كيوجد لعمل تلفزيوني جديد غادي يجمعو بالفنان عبد العالي لمهر، اللي معروف بـ«طاليس». الصدمة هي أن رفيق قرر يغير السكة هاد المرة، ووعد الجمهور بلي غادي يقدم دور درامي مختلف تماماً على الأدوار الهزلية والضحك اللي ولفنا نشوفوه فيه في الأعمال السابقة، يعني غادي نشوفو وجه آخر ديالو بعيد على الكوميديا.

واش تفتكروا رشيد رفيق غادي يقدر يقنعنا في الدراما ولا يبقى غير في الضحك؟