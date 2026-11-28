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أشرف عبد الباقي غادي يبان في حلقة وحدة فقط في مسلسل "مصطفى محمود – من الشك إلى اليقين". هاد الظهور الخاص غادي يكون في دور الوالد ديال الدكتور مصطفى محمود، في عمل اللي التصوير ديالو مازال مستمر باش يكون واجد لموسم دراما رمضان 2027.

المسلسل اللي كيبطلو حمزة العيلي، كيشاركوا فيه بزاف ديال الوجوه بحال مراد مكرم، حسن مالك، ياسمينا العبد، مايان السيد، تارا عبود، وسما إبراهيم، بالإضافة لفنانين آخرين. التأليف والمعالجة الدرامية كانت من نصيب محمد هشام عبية، أما الإخراج فتكلفات بيه كاملة أبو ذكري.

القصة ديال المسلسل كترصد الرحلة الإنسانية والفكرية للدكتور مصطفى محمود، اللي كيتعبر من أهم المفكرين والشخصيات الثقافية في العالم العربي. هاد الشخصية اللي تولدات في 27 دجنبر 1921 وماتت في 31 أكتوبر 2009، خلات موراها إرث كبير كيتنوع ما بين الطب، الكتابة، الأدب، والإعلام، بلا ما ننساو الرحلة الفكرية ديالو اللي لفتات انتباه أجيال بزاف.

أهم حاجة خلات مصطفى محمود يولي مشهور بزاف هي البرنامج ديالو "العلم والإيمان"، اللي قدمو لسنوات طويلة. هاد البرنامج نجح في تبسيط قضايا علمية وكونية وربطها بالتأملات الإيمانية، وهكا ولى واحد من أبرز البرامج الثقافية في تاريخ التلفزيون العربي، وباقي التأثير ديالو ومؤلفاتو حاضرين حتى لدبا.

بعيداً على الدراما، أشرف عبد الباقي حتى هو شارك بظهور خاص في فيلم "ولا كان عالبال" اللي خرج في السينما يوم 21 أكتوبر 2026. الفيلم من بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، مروان المسلماني، وجود السفياني، وتأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.

واش كيبان ليكم دور الوالد في حلقة وحدة كافية باش تخلي بصمة؟