ترفيه

ماجد المهندس غادر السبيطار بعد ما استقرت حالتو الصحية وتجاوز مرحلة الخطر، هادشي من بعد ما دار عملية قسطرة قلبية دازت بنجاح. مصادر مقربة من الفنان أكدات أن الوضع ديالو دابا مستقر، وأنه متبع تعليمات الفريق الطبي بدقة باش يتشافى تماماً من الوعكة الصحية الطارئة اللي دخلاتو للعناية المركزة.

بسبب هاد الظروف، الجهات المنظمة كانت علّقات كاع الارتباطات الفنية ديالو، وأجّلات جوج حفلات كانت مقررة على مسرح مجمع نخيل بغداد، فين كان الجمهور باغي يشوفو مع فرقة موسيقية كبيرة. هاد الحفلات اللي تأجّلات غادي يتنقلوا لنهاية شهر ديسمبر، وخا باقي ما كاينش تاريخ نهائي محدد حتى لابا، ولكن الإقبال على التذاكر كان كبير بزاف لدرجة أن المنظمين زادوا حفل ثاني قبل ما يقرروا يأجلوهم بجوج باش يحافظوا على سلامة الفنان.

من جهة أخرى، وزير الثقافة العراقي كشف بلي كاين تحضيرات باش يستضيفوا المهندس فواحد الحفل ضخم فساحة الاحتفالات فبغداد خلال شهر ديسمبر. الوزير أكد أن كاين تنسيق مباشر مع الشركة المنظمة ومع الفنان شخصياً باش يرتبوا تفاصيل هاد الزيارة، والجهات الرسمية مهتمة بزاف باش ينجح هاد الحدث بمجرد ما يرجع الفنان لصحتو.

هادي ماشي أول مرة ماجد المهندس كيمر من أزمة صحية مؤخراً، حيث سبق ليه مشى للسبيطار فمدينة جدة فشهر يونيو اللي فات. المصادر طمأنات الجمهور بلي الفنان كان تجاوز الأزمات الصحية السابقة ورجع لنشاطو عادي، قبل ما تجي هاد الوعكة الأخيرة اللي استلزمات تدخل جراحي فالقلب.

نتمنى يرجع لينا بصحتو وبصوتو اللي كيريح القلوب، ولكن واش تظنوا هاد التأجيل غادي يزيد يشعل الحماس عند الجمهور فبغداد؟