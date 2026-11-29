ترفيه

يسرا اللوزي قررت تخرج من منطقة الراحة ديالها وتجرب شي حاجة جديدة ففيلم «برلين»، اللي شارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يسرا بغات تبعد على تكرار نفسها ف الأدوار، وهذا الفيلم كان فرصة باش تقدم شخصية مختلفة تماماً، ماشي غير من ناحية الدور، ولكن حتى من ناحية اللغة والتحديات التقنية اللي عاشها فريق العمل وهوما كيصوروا في العاصمة الألمانية برلين.

يسرا اللوزي معروفة ببحثها على التنوع في أدوارها الفنية، وهاد المرة رجعات تعاونت مع المخرج أحمد عبد الله بعد ما جمعهم فيلم «ميكروفون» قبل سنوات، وكانت هاد العودة فرصة كانت كتسناها.

تحدي اللهجة السورية

يسرا اعترفت بأن تقديم اللهجة السورية كان تحدي كبير بالنسبة ليها. الغريب ف الأمر أن والدتها سورية، ولكن يسرا شرحت بلي والدتها كبرات في مصر، وهادشي خلى اللهجة السورية ما تكونش حاضرة بزاف ف الهضرة اليومية ديالهم، وبالتالي ما كانتش متمكنة منها مية في المية. ورغم أن اللهجة كانت مألوفة ليها حيت كانت كتسمعها من جدتها ومن الجالية السورية، إلا أن يسرا أكدت بلي كاين فرق كبير بين أنك تكون «مألوفة» ليك لهجة، وبين أنك تقدمها بشكل صحيح ومثالي قدام الكاميرا.

هاد التخوف خلى يسرا تخدم بزاف على اللهجة، والمخرج أحمد عبد الله عطاهَا الوقت الكافي باش تحضر لهاد التحدي. يسرا قالت بصراحة أنها لحد الآن ما عارفاش واش قدمت اللهجة في الفيلم بصورة مثالية ولا لا، ولكنها دارت جهدها كامل باش تكون مناسبة للشخصية والأحداث. ومن الحوايج اللي ساعداتها هي أن الشخصية ما كانتش كتهضر بالسورية طول الوقت، بل كانت كتستعمل لغات ولهجات مختلفة بحال المصرية، والإنجليزية، والسورية، وهذا التنوع عطاها مساحة أكبر في الأداء.

كواليس برلين ومفاجأة العرض الأول

بالنسبة لتصوير الفيلم في ألمانيا، يسرا وصفت الأجواء بأنها كانت «لطيفة»، ولكنها أكدت بلي التصوير كان في وقت «شائك». المثير هو أن الظروف اللي كانت واقعة في الشوارع ديال برلين في داك الوقت كانت هي نفسها اللي ظاهرة في أحداث الفيلم، وهادشي ساعد الممثلين باش يدخلوا في الحالة النفسية ديال الشخصيات ويتفاعلو مع الأحداث بشكل أكبر. أما بخصوص المخرج أحمد عبد الله، فقد كشف ليها في البداية على شخصية مناسبة ليها، ولكن التصوير تعطل لفترة حيت المخرج كان باغي يصور في فصل الصيف باش يقدّر يصور المشاهد الخارجية اللي كانت غتكون صعيبة في الشتاء.

أما بخصوص العرض الأول في مهرجان القاهرة السينمائي، يسرا عاشت لحظات تشبه «الحلم». الممثلة قررت ما تشوفش الفيلم قبل العرض، رغم أن المخرج أحمد عبد الله عرض عليها تشوفو أكثر من مرة، ولكنها فضلت تشوفو لأول مرة وسط الجمهور باش تعرف ردود الفعل في اللحظة نفسها. يسرا لفت انتباهها بزاف الموسيقى التصويرية، والتصوير، والمونتاج، وخاصة أن السيناريو كان فيه تلاتة ديال القصص منفصلة، وما كانتش متخيلة كيفاش غيتم دمجهم في النهاية.

مشاريع جديدة في الطريق

بعيداً عن السينما، يسرا اللوزي خدامة حالياً على تصوير مسلسل «عشماوي». هي متحمسة بزاف لهاد العمل حيت الشخصية اللي كتقدمها كتشبه بزاف ديال النساء في الواقع، وهادشي هو اللي جذبها للدور. ومن جهة أخرى، يسرا كتستعد باش تبدا تصوير دورها في مسلسل «المداح»، وهي تجربة جديدة كتمناها تنال إعجاب الجمهور.