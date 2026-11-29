ترفيه

أيتن عامر قررات تخرج فيديو على فيسبوك باش تعتذر فيه لشيماء سيف قدام كلشي، ومن بعد ما شيماء قالت فبرنامج "تحت الضغط" بلي أيتن أحرجاتها فواحد الهضرة دارت بيناتهم شحال هادي على تأخر الإنجاب.

أيتن أكدات بلي بغات ترضي شيماء حيت عزيزة عليها، وفكرات بلي هاد القصة وقعات هادي خمس أو ست سنين. وقالت بلي فداك الوقت كانوا كيهضروا على الريجيم وعمليات التكميم، وعاودات لشيماء على واحد الصديقة ديالها اللي الطبيب قال ليها بلي زيادة الوزن أثرات على الإنجاب، وملي نقصات الوزن المشكل تحل.

أيتن عامر دافعات على راسها وقالت بلي ما كانتش عارفة بلي شيماء عندها مشكل فهاد الموضوع، وهادشي كيبين حسن نيتها وبلي ما كانش قصدها تجرحها. وزادت بلي كون شيماء صيفطات ليها ميساج أو عيطات ليها فداك الوقت كانت غادي تعتذر ليها وتطلب السماح، وكان المشكل تسالى من شحال هادي.

ولكن أيتن ما خلاتش الأمور دوز هكاك، حيت تساءلات علاش شيماء بقات خمس أو ست سنين كضحك ليها فوجهها وكتسلم عليها وهي من داخلها زعلانة منها، وقالت بلي كان حقها تعاتبها باش ما يبقاش هاد الزعل كامل هاد المدة.

وباش تبين بلي حاسة بالمعاناة، أيتن عاودات على أختها (الله يرحمها) اللي عاشت نفس المعاناة مع تأخر الإنجاب، وكيفاش كانت كتبكي كل ليلة بسبب كلام أهل راجلها وخواتاتو. وقالت بلي أختها دوزات 12 عام مع راجلها وتوفات وهي كتحاول تجيب دري باش حتى حد ما يعايرها، وأكدات بلي مستحيل تقبل هاد الوجع اللي شافتو ف أختها يوقع لأي واحد آخر وخا ما تعرفوش.

من جيهتها، شيماء سيف كانت وضحت بلي أيتن عامر هي اللي تسببات ليها فهاد الموقف المحرج قدام راجلها محمد كارتر، ونفات بلي تكون بدرية طلبة أو انتصار، وأكدات بلي دابا الأمور بيناتهم مزيانة وكيتحيو على بعضياتهم.