ترفيه

يحيى علاء، في حلقة من برنامج «ببساطة» مع نانسي صلاح على قناة المحور، رمى كلمة قاصحة وقال: «في مغنين كتير على الساحة مبتعرف تغني، والحفلات بتفضح ناس كتير». بالنسبة ليه، الحفلات هي اللي كتفضح ناس كتير.

وعاد رجع يحيى علاء بالذاكرة لبداياته اللي كانت بعيدة كل البعد على الأضواء، حيت اعترف بلي صحابه هما اللي كانوا أول دعم ليه، لدرجة أن بعض البنات كانوا كيطلبوا منه يغني غير باش يلفت نظرهم. ولكن الطريق ما كانتش مفروشة بالورود، حيت الوالدة ديالو كانت رافضة فكرة دخوله لعالم الغناء من الأول.

القصة بدات بإمكانيات 'على قد الحال' من وسط الدار، حيت ما كانش عنده استوديو خاص. كان كيمشي لبيوت الناس ويسجل ليهم باللابتوب والمايك ديالو، وهاد التسجيل كان مصدر دخله في البداية، حتى حقق عائد مادي ساعده على إنتاج أغانيه الخاصة، ومن تما حقق نجاحات كبيرة، ومن أبرزها أغنية «قلبي الجامد».

ومن جهة أخرى، وبحسب ما ذكرت صدى البلد، يحيى علاء دخل في تعاونات مع نجوم كبار، حيث سالى تلحين أغاني لحمادة هلال وأحمد سعد غادي ينزلوا قريباً. وعبر على تقديره الكبير لحمادة هلال اللي كيشوفه بحال خوه الكبير، ووصفه بلي «عظيم» وفي قمة التواضع، وأنه كيساعد الناس من قلبه وبلا ما يقلب على الشهرة أو الإشادة، عكس ناس آخرين كيديروا مساعدة غير باش يبانوا.

وحسب صدى البلد، يحيى علاء كيشوف السوشيال ميديا هي المحرك الأساسي لنجاح النجوم دابا، وأكد بلي المشاهدات العالية اللي كيحققها هي بفضل دعم الجمهور، معتبراً أن الفنان بلا رضا الناس ما يسوى والو.

برنامج «ببساطة» اللي قدم هاد الاعترافات، كيتعرض كل سبت وأحد مع الربعة د العشية على قناة المحور، وهو إنتاج شركة «إيكون ميديا» للمنتجة رويدا جمال.